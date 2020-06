BigBen Just Green, la linea di accessori per smartphone ecosostenibile

Bigben ha presentato Just Green, la nuova linea di accessori per smartphone ecosostenibile. I prodotti Just Green sono infatti prodotti in Europa, favoriscono l’economia di prossimità e contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, dispongono di un packaging ridotto all’essenziale, 100% compostabile e biodegradabile. Ecologico però non significa fragile e poco sicuro: l’involucro in cartone tagliato a vivo, e certificato FSC, è infatti integrato da un sistema di sicurezza che garantisce la completa protezione del prodotto.

La gamma biodegradabile

La gamma biodegradabile è costituita da due tipologie di cover – rossa o nera – realizzate con materiali vegetali (riso, soia, grano, carote, cipolla e bambù), che le rendono 100% compostabili! Ciò significa che, alla fine del suo ciclo vitale, basterà gettare il prodotto nel contenitore del compost. Oltre ad essere interamente bio-sourced, questo guscio protettivo ha anche il vantaggio di avere un design leggero e flessibile ma allo stesso tempo resistente, grazie alla particolare tecnica di lavorazione dei materiali. Le cover bio sono disponibili a 24,99 euro.

I prodotti riciclabili