Li aspettavamo con ansia e ora i dati del Black Friday 2019 sono finalmente arrivati. E non sono sconvolgenti.

Secondo Gfk, infatti, nella settimana del Black Friday 2019 il mercato italiano della Tecnologia di consumo ha registrato un risultato a valore in linea con lo scorso anno (+0,1%). Niente crescita insomma. Si sono mantenute le posizioni.

Il canale online continua a crescere a due cifre: +31% rispetto al 2018, mentre i punti vendita tradizionali registrano un calo del -6,2%.

Il forte anticipo delle promozioni sembra aver condizionato le vendite di prodotti Tech & Durables nella settimana del Black Friday 2019 (dal 25 novembre al 1° dicembre).

Le rilevazioni effettuate da GfK sul Leader Panel Weekly* – mostrano un trend sostanzialmente invariato (+0,1% a valore) per 17 delle categorie più importanti del mercato della Tecnologia di Consumo (tra cui TV, PC, Smartphone, Tablet, Frigoriferi, Lavatrici, Aspirapolvere, ecc). Per questo perimetro di prodotti è stato generato uncontrovalore di oltre 375 milioni di euro.

Black Friday: tanti affari, ma per chi?

Questo risultato riflette un trend molto positivo del canale online (+31% a valore) mentre le vendite nei punti vendita tradizionali sono diminuite a valore (-6,2%) rispetto alla settimana del Black Friday 2018.

Rispetto agli scorsi anni, quest’anno molti Retailer hanno giocato d’anticipo e le promozioni sono iniziate ben prima del 29 novembre: questo ha portato ad un trend positivo delle vendite nelle settimane precedenti a quella del Black Friday**: la settimana dall’11 al 17 novembre è cresciuta del +16% e la settimana dal 18 al 24 novembre è cresciuta del +18%. Questo ha portato a un risultato positivo per l’intero mese di novembre.

Lo scorso anno, il settore Tech & Durables era cresciuto del +42% nella settimana del Black Friday (19-25 novembre). Nonostante il trend stabile, quella del Black Friday 2019 è stata comunque la settimana più importante dell’anno in termini di fatturato generato per la Tecnologia di Consumo in Italia.

Tra le categorie di prodotto che hanno registrato risultati di vendita particolarmente positivi nella settimana del Black Friday ci sono le Soundbar (+42,7%), le Macchine da caffè (+18,9%), gli Aspirapolvere (+14,7%), le Asciugatrici (+8,4%) e i Tablet (+6,7%). Rispetto alla settimana del 2018, il trend delle vendite è invece negativo per alcuni comparti importanti come le TV (-2,4%) e gli Smartphone (-4%).

Per tirare le somme del fenomeno bisognerà comunque aspettare anche i dati del Cyber Monday, che solitamente fa registrare vendite importanti per i prodotti Tech & Durables.