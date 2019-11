Black Friday 2019 di PlayStation: ecco tutti i giochi digitali che saranno in offerta

Le offerte Black Friday 2019 sono arrivate anche in casa Sony, in particolare per PS4. Sono tantissimi gli sconti su console e accessori come PlayStation VR ma i più interessanti sono sicuramente gli sconti sui giochi. L’altra buona notizia è che le offerte saranno valide per l’intera “Black Week”, quindi più giorni fino al Cyber Monday.

La pagina ufficiale dedicata al Black Friday 2019 è online ma gli sconti non sono ancora stati svelati. Grazie però ad un comunicato stampa di Sony Italia sappiamo già tutto ed è possibile dategli un’occhiata qui: https://blog.it.playstation.com/2019/11/22/gli-sconti-del-black-friday-di-playstation-store-iniziano-oggi-risparmia-su-giochi-ps-plus-e-film/

Ovviamente PS4 e relativi bundle possono essere acquistati a prezzi scontati anche nei negozi specializzati come Unieuro, Mediaworld e Gamestop oltre al mega e-commerce di Amazon.