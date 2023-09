Black Shark lancia in Europa una serie di accessori dedicata al gaming (e non solo)

Black Shark, l’azienda dedicata al gaming in stretta collaborazione con Xiaomi, ha annunciato oggi una serie di accessori, dedicati al gioco ma non solo. Fra i nuovi prodotti figurano le cuffie wireless Lucifer, il dissipatore di calore MagCooler 3 Pro, il controller Green Ghost e anche uno smartwatch, il Black Shark S1.

Partiamo dalle cuffie Lucifer: queste presentano un design open-ear con driver da 16,2 mm, connettività Bluetooth 5.3 e una certificazione di resistenza all’acqua IPX4. Queste cuffie promettono 7 ore di ascolto completo con una singola carica, e con tre cariche complete dalla custodia la durata della batteria può essere estesa a 28 ore. Le cuffie Lucifer sono disponibili in nero e hanno un prezzo di $40.

Il MagCooler 3 Pro, invece è compatibile con i modelli iPhone 12 e successivi e presenta un effetto di illuminazione RGB. Black Shark promette che questo dispositivo è in grado di ridurre la temperatura superficiale dell’iPhone di 35°C. Anche il MagCooler 3 Pro ha un prezzo di $40.

Il controller Green Ghost assomiglia a quello di Xbox, ha un tasso di polling di 1.000 Hz ed è compatibile con tutte le console moderne, PC, Mac, dispositivi iOS e Android. Dispone di un design ergonomico antiscivolo, pulsanti magnetici e una batteria da 1.000 mAh ricaricabile tramite USB-C. Green Ghost costerà al lancio 100$.

Infine lo smartwatch Black Shark S1 avrà un display AMOLED rotondo da 1,43 pollici, una cornice in metallo e una certificazione IP68. Offre anche la possibilità di effettuare chiamate Bluetooth direttamente dal dispositivo e monitoraggio continuo del battito cardiaco e della saturazione di ossigeno nel sangue.

Naturalmente sono disponibili oltre 100 modalità sportive diverse e la batteria può durare fino a 10 giorni con un uso normale. Il Black Shark S1 è disponibile in un’unica variante di colore nero e ha un prezzo di $50. Tutti i dispositivi descritti in precedenza possono essere preordinati sul sito di Black Shark, e le consegne arrivano anche in Europa.