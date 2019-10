Il 5G rappresenta la più grande e recente novità per i dispositivi mobili e i produttori di smartphone in ​​tutto il mondo stanno aggiungendo questa feature ai nuovi modelli.

TCL, la società che detiene la licenza per i cellulari a marchio BlackBerry, ha dichiarato di non avere intenzione di integrare la connettività 5G (almeno per ora) su un modello BlackBerry.

Il motivo è semplice, afferma il direttore generale del marketing di TCL, Stefan Streit. I telefoni BlackBerry sono già molto veloci e il 5G è più appropriato per altri dispositivi, come i frigoriferi o le Tv 8K.

“Non vedo il 5G su un BlackBerry”, ha affermato Pocket-Lint. “Non è un dispositivo di intrattenimento e si possono già ricevere le e-mail in modo molto veloce. Penso ci si possa divertire molto di più inetgrando la connettività 5G in una TV 8K o in un frigorifero”.

Samsung e iPhone 5G in arrivo

Tuttavia, TCL vuole che il 5G faccia parte della sua offerta mobile, possibilmente sotto il suo brand o quello di Alcatel, dove i dispositivi più evoluti arriveranno nel 2020. “Lanceremo un telefono 5G con un eccellente rapporto prezzo/qualità (inferiore a 600-500 dollari) entro la metà del prossimo anno“, ha detto il manager dell’azienda.

Nel frattempo, Samsung ha già messo in commercio le versioni 5G del Galaxy S10 e Note10, i suoi due prodotti di punta, mentre Apple dovrebbe produrre un iPhone con connettività 5G l’anno prossimo, sfruttando il nuovo chipset di Qualcomm. Huawei, infine, offre a listino il Mate 20 X 5G.