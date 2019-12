Da giovedì 18 dicembre è scattato il bonus Tv, il contributo di 50 euro per coloro che si accingono ad acquistare una nuova televisione, in vista del passaggio alla tecnologia di trasmissione digitale DVB T2.

Il perché del bonus Tv

Tutto nasce dal fatto che entro giugno 2022 dovranno essere liberate le frequenze sopra i 700 mHz per dare spazio alle reti mobili 5G.

È così necessario che le trasmissioni attualmente in DVB passino in DVB T2, una tecnologia che utilizzerà una maggiore compressione del segnale per ottimizzare lo spettro delle frequenze.

Quali Tv smetteranno di funzionare

Chi ha acquistato un televisore a partire dal 1 gennaio 2017 non dovrà fare nulla e potrà stare tranquillo perché il suo dispositivo è già pronto e perfettamente compatibile con il nuovo standard.

Ci invece possiede un Tv acquistato prima del 2017, potrà decidere di cambiarlo acquistando un prodotto compatibile con lo standard DVB T2 o comprare un decoder.

A chi spetta il bonus Tv

Il bonus di 50 euro è operativo dal 18 dicembre, sia per i televisiori sia per i decoder. Si tratta di un investimento di 151 milioni di euro di incentivi in tre anni, che copriranno le necessità di circa 3 milioni di famiglie.

Potranno accedere al bonus tv solo i nuclei familiari con un reddito Isee al di fino a 20mila euro. Il bonus può essere utilizzato per l’acquisto di un solo apparecchio per nucleo familiare.

Come funziona

Per il consumatore il bonus si concretizza in uno sconto di 50 euro alla cassa. Il negoziante potrà invece detrarre tale cifra dal cassetto fiscale con il primo F24, quindi al massimo entro 28 giorni da quando ha anticipato la risorsa.

Quando avverrà lo switch-off

Il passaggio dal vecchio al nuovo standard potrebbe partire, per alcuni broadcaster, già da gennaio 2020. In realtà tutti i maggiori player hanno già dichiarato che la transizione avverrà in modo lento e progressivo e non prima dell’autunno 2021. Dovrebbe in realtà essere completata entro il 30 giugno del 2022. Per questo motivo gli incentivi del bonus tv sono stati spalmati su un arco temporale di tre anni.