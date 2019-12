HTC in crisi: nuovi tagli al personale

Brutte notizie per HTC. L’azienda ha intenzione di tagliare nuovi posti di lavoro e a dirlo sono i media di Taiwan basandosi su alcune informazioni confermate dalla società stessa.

Sarà quindi il secondo anno consecutivo che accade uno sfoltimento del genere “come parte della sua strategia di riallineamento volta a mantenere un vantaggio innovativo”.

HTC ha in programma di tagliare i posti di lavoro molto presto nella sua base operativa dove attualmente conta circa 3.000 dipendenti. I dettagli relativi a questo ridimensionamento non sono stati rivelati e pertanto non sappiamo quante persone verranno licenziate ne quali dipartimenti saranno interessati da questa forbice. È noto, tuttavia, che i dipendenti licenziati avranno diritto a ricevere uno stipendio di due mesi come bonus di fine anno.

HTC ha anche affermato che la “regolazione della forza lavoro” avrà luogo al fine di “garantire migliori prospettive per il sistema di realtà virtuale Vive e prodotti mobili”. Insomma, un modo soft per dire che i conti sono in rosso e la società intende concentrarsi su ciò che conta.

Le cuffie e gli apparecchi HTC Vive VR sono stati elogiati negli ultimi due anni e le prospettive sono rosee. Al contrario, la divisone mobile peggiora di mese in mese…