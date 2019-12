Samsung: ecco le prime immagini del pieghevole a conchiglia

Il Galaxy Fold di Samsung è un’idea estremamente interessante ma non tutti possono permettersi oltre 2000 euro per uno smartphone ed è per questo motivo che l’azienda coreana vuole entrare in gioco proponendo un modello low cost.

All’inizio di quest’anno, durante la sua Conferenza degli sviluppatori, Samsung ha mostrato un diverso design del telefono pieghevole e oggi, per la prima volta, possiamo vedere delle foto reali. Si tratta di un pieghevole a conchiglia molto simile al nuovo Moto Razr che da piegato si rivela estremamente compatto mentre disteso ha le dimensioni di uno smartphone normale.









In questo prototipo proveniente dalla Cina, si può notare un design con una fotocamera a perforazione al centro che Samsung chiama design Infinity-O, uno schermo dal rapporto 21:9 e l’interfaccia familiare Samsung One UI.

In precedenza giravano voci su un simile pieghevole a conchiglia e fonti hanno ipotizzato che potrebbe essere molto più conveniente rispetto al Galaxy Fold. Ma quando uscirà? Tutto sembra indicare che potrebbe essere svelato ufficialmente durante il MWC a fine febbraio 2020 con arrivo in estate.