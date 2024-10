BOOX svela Note Air4 C, Palma 2 e Note Max: tre dispositivi ePaper per creatività e produttività

BOOX ha presentato tre nuovi dispositivi ePaper, progettati per rispondere alle esigenze di utenti professionali e creativi: il Note Air4 C, il Palma 2 e il Note Max. Questi modelli rappresentano un’evoluzione tecnologica significativa, offrendo miglioramenti nelle prestazioni e nuove funzionalità per un’esperienza utente ottimizzata.

Note Air4 C: notebook digitale a colori per professionisti

Il Note Air4 C si distingue per il suo schermo a colori da 10,3 pollici con tecnologia Kaleido 3, progettato per offrire una visione più nitida e confortevole, ideale per creativi che lavorano con contenuti visivi complessi o professionisti che necessitano di uno strumento versatile per prendere appunti e annotare documenti. Il dispositivo monta un processore Qualcomm Octa-core, che garantisce un miglioramento del 50% delle prestazioni rispetto al modello precedente. Supportato da 6GB di RAM e dalla tecnologia BOOX Super Refresh, il Note Air4 C assicura una navigazione fluida e prestazioni eccellenti anche con applicazioni grafiche e multitasking.

Il sistema operativo Android 13 consente agli utenti di accedere a una vasta gamma di app disponibili sul Google Play Store. Inoltre, il dispositivo include strumenti avanzati per la scrittura e l’annotazione grazie al nuovo firmware 4.0, che introduce funzioni come il tool Shape per la modifica delle forme e una serie di pennelli intelligenti per il disegno.

Il Note Air4 C è disponibile a un prezzo consigliato di €549,99 sul sito ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon, con penna e cover incluse.

Palma 2: lettore ePaper tascabile per la mobilità

Il Palma 2 rappresenta la nuova generazione di lettori ePaper portatili. Con un display E Ink Carta 1200 da 6,13 pollici e una risoluzione di 300 PPI, il Palma 2 offre una leggibilità ottimale, riducendo l’affaticamento visivo anche durante sessioni di lettura prolungate. Questo dispositivo è pensato per essere utilizzato facilmente con una sola mano, rendendolo perfetto per la lettura in movimento.

Rispetto al suo predecessore, il Palma 2 è stato potenziato con un processore Octa-core, 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, permettendo una gestione fluida delle app e dei contenuti multimediali. Tra le sue caratteristiche distintive, la fotocamera da 16MP con flash LED consente di scansionare documenti e immagini in modo rapido ed efficiente.

Il Palma 2 è già disponibile per l’acquisto al prezzo di €299,99 sul sito ufficiale di BOOX e su Amazon.

Note Max: ePaper di grande formato per professionisti

Il Note Max è il dispositivo ePaper di grande formato da 13,3 pollici della serie BOOX, pensato per coloro che hanno bisogno di gestire documenti tecnici complessi, come file PDF di grandi dimensioni, ricerche o progetti accademici. Con uno spessore di 4,6mm e un peso contenuto, il Note Max è maneggevole nonostante le sue dimensioni, e si adatta perfettamente all’uso professionale.

Il processore Octa-core da 2,8GHz e i 6GB di RAM assicurano una gestione veloce e reattiva delle operazioni, permettendo anche di lavorare in modalità multitasking con lo schermo diviso. Il Note Max è stato progettato per chi necessita di un dispositivo efficiente per la lettura e l’annotazione su documenti di grandi dimensioni, senza affaticare gli occhi.