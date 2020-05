In attesa si riprendere le nostre abitudini, come quella di assistere a eventi musicali dal vivo, bisogna accontentarsi di farlo tra le mura domestiche, magari utilizzando diffusori di qualità. Quelli che vi presentiamo oggi hanno un prezzo che non è adatto a tutte le tasche, ma se avete la fortuna di poterveli permettere i diffusori Formation DUO di Bowers & Wilkins, azienda da sempre sinonimo di innovazione, sono sviluppati in maniera maniacale e portano in dote un suo senza paragoni.

I DUO fanno parte dell’ecosistema Formation, la suite di speaker wireless tra le più avanzate in commercio. Ritardo massimo di 1 microsecondo tra i diffusori, rete MESH proprietaria per collegarli, compatibili con AirPlay 2, aptX HD, Spotify Connect, DLNA e Roon Ready, rappresentano lo stato dell’arte in assoluto. Si ispirano alle 805D3, top di gamma dell’azienda inglese, e sono diffusori di forma “tradizionale”, con il tipico look feeling Bowers & Wilkins, tweeter on-top su un housing separato con cupola in carbonio abbinato a un mid-woofer con membrana Continuum. Sono multi-amplificate attivamente, e sono dotate di due amplificatori da 125W in classe D per diffusore, per una potenza di ben 500W totali.

Esperienza senza paragoni

Sono in grado di prestazioni davvero senza paragoni, soprattutto se messe in relazione alle dimensioni, e se si vuole un effetto “live” ancora più realistico, è possibile aggiungere uno o addirittura due subwoofer Bass della serie Formation, allora davvero ci si sentirà proprio sotto il palco, esattamente in prima fila. Bass, subwoofer con doppio driver in configurazione Vessel che utilizza 2 woofer da 16 cm a corsa lunga con due amplificatori separati da 250 watt l’uno. Il tutto sotto il controllo dell’app (iOS/Android) sviluppata da Bowers & Wilkins e che serve sia a gestire il sistema che ha spedire la musica dallo smartphone/tablet ai device Formation.

Disponibilità e prezzi

I prodotti di Bowers&Wilkins sono distribuiti in Italia da Audiogamma Spa. Formation Duo viene venduto a 3.999 euro a coppia, mentre il modulo Formation Bass costa 1.099 euro.