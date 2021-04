Bowers & Wilkins presenta gli auricolari Bluetooth true wireless PI5 e PI7

Bowers & Wilkins ha presentato due nuovi auricolari true wirelss: si chiamano PI5 e PI7. Le cuffie sono contraddistinte da un design originale (e disponibili nei colori carbone é [Charcoal] o bianco), con una struttura che si appoggia all’interno del padiglione senza pesare sul canale auricolare, migliorandone decisamente il comfort.

Un unico tasto permette di raggiungere le principali funzioni, mentre il case – che una forma ergonomica – funge anche da power bank e ricarica gli auricolari quando vengono riposti nella custodia.

Il modello PI7 si basa su una architettura a 24bit, hanno codec Bluetooth aptX Adaptive e sono dotate di 4 altoparlanti, due dinamici e due Balance Armature con altrettanti 4 amplificatori e DSP dedicato, in grado di modulare il suono in base alla qualità del file sorgente. Hanno Noise Cancelling adattivo, funzione Trasparency Mode, per non essere del tutto isolati dal mondo esterno quando si indossano le cuffie ,e 2 microfoni cVc2 (clear-voice-call).

Altra peculiarità, la trasmissione tra gli Earbuds, del tipo a 24 bit e senza latenza, che garantisce un perfetto sincronismo tra i canali. Il case di ricarica, poi, funge anche da ri-trasmettitore audio, ad esso è possibile collegare qualsiasi sorgente, e sarà lui che penserà ad inviare agli auricolari il suono. L’autonomia è di 4 ore per le sole buds e di 20 ore utilizzando l’energia del case, la carica rapida garantisce 2 ore di funzionamento con 15 minuti di ricarica. Le PI7 sono dotate di certificazione IP54 e hanno un peso di soli 7 grammi ad auricolare e 61 grammi per il case.

Costano 399 euro.

Le PI5 non si differenziano troppo dalla sorella maggiore. La trasmissione tra i buds per questo modello è a 16 bit, con codec Bluetooth aptX, e sono dotate dello stesso DSP ma con 2 amplificatori e altrettanti driver dinamici. Noise Cancelling Hybrid ANC con 1 microfono cVc e connessione TWS plus tra i canali. Anche PI5 con impermeabilità IP54 e maggiore l’autonomia rispetto a PI7, con 2,5 ore/24 ore e 15 minuti di carica rapida per 2 ore di musica. Prezzo: 249 euro.

Possono essere completamente gestite entrambe tramite l’app sviluppata ad-hoc e disponibile sia per iOS che per Android.

Scheda tecnica PI7

Bluetooth: aptX Adaptive, aptXHD, AAC, SBC

Driver: 9,2mm dinamici e due unità BA

Microfoni: 3 per chiamate e ANC

Risposta in frequenza: 10Hz-20kHz

Distorsione: <0,3%

Batteria: ricaricabile al litio, 4 ore, 16 ore addizionali con case

Ricarica rapida: 15 minuti per 2 ore

Supporto ricarica wireless

Impermeabilità: IP54

Dimensioni: 60X28X57 mm

Peso: 7 grammi per earbud, 53 grammi case di ricarica

Scheda tecnica PI5

Bluetooth: aptX, AAC, SBC

Driver: 9,2mm dinamici

Microfoni: 2 per chiamate e ANC

Risposta in frequenza: 10Hz-20kHz

Distorsione: <0,3%

Batteria: ricaricabile al litio, 4.5 ore, 9 ore addizionali con case

Ricarica rapida: 15 minuti per 2 ore

Supporto ricarica wireless

Impermeabilità: IP54

Dimensioni: 60X28X57 mm

Peso: 7 grammi per earbud, 53 grammi case di ricarica