Cat S42 H+ ufficiale con protezione antimicrobica integrata

Bullitt Group, il licenziatario globale per i telefoni Cat®, ha annunciato oggi la disponibilità dello smartphone Cat S42 H+. Si tratta del primo telefono cellulare con protezione antimicrobica avanzata incorporata.

Durante questa pandemia di Covid-19, stiamo assistendo a una proliferazione di dispositivi per disinfettare i nostri telefoni cellulari. L’azienda ha quindi deciso di fare un ulteriore passo avanti includendo proprietà antimicrobiche nel materiale che costituisce il corpo del dispositivo.

L’argento è noto per essere un agente antimicrobico: proprio per questo motivo Cat ha collaborato con Addmaster per miscelare l’additivo brevettato Biomaster con tecnologia agli ioni d’argento antimicrobico nella resina. Grazie a questa tecnologia, ogni componente esterno del Cat S42 H+ ha una protezione antimicrobica incorporata dove “H+” sta per Hygiene Plus Protection.

L’azienda afferma che i risultati dei test mostrano che il loro agente antimicrobico previene la crescita delle cellule batteriche dell’80% entro 15 minuti e del 99,9% in 24 ore. Ovviamente mantiene l’impermeabilità IP68 e IP69.

Con uno smartphone robusto come questo, non è necessaria una custodia e non deve essere continuamente pulito con alcool o liquido igienizzante. Confermata poi la certificazione MIL-SPEC 810H per la resistenza a vibrazioni, cadute e temperature estreme.

Scheda tecnica

Cat S42 H+ ripropone come il fratello minore un display HD+ da 5,5 “con Gorilla Glass 5 e una batteria da 4200 mAh. Il telefono utilizza un chipset Mediatek Helio A20 MT 6761D, processore quad-core da 1,8 GHz. La memoria di base è di 32 GB con 3 GB di RAM a bordo.

Troviamo poi il supporto per la doppia SIM e un jack per le cuffie. Per quanto riguarda la connettività, sono disponibili le opzioni NFC, Bluetooth 5.0 e LTE. Il reparto fotografico, invece, offre una fotocamera posteriore da 13 Megapixel e una fotocamera selfie da 5 Megapixel.

Il software sul telefono è ancora Android 10 ma verrà aggiornato entro la fine dell’anno ad Android 11. Sono promessi 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e fornisce una garanzia di 2 anni sullo smartphone.

Prezzo e uscita

Lo smartphone Cat S42 H+ sarà presto disponibile in UK e Stati Uniti ad un prezzo di circa 300 euro sul www.catphones.com. Non è da escludere l’arrivo in Europa.