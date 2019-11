Google ha comunicato i giochi che saranno disponibili dal debutto di Google Stadia, il 19 novembre, e quelli che arriveranno più avanti. Vediamoli insieme.

La la line-up di Google Stadia al debutto:

Assassin’s Creed Odyssey

Destiny 2 – The Collection

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Arriveranno entro la fine del 2019:

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Ghost Recon Breakpoint

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

RAGE 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Insomma, a voler ben guardare, i titoli al lancio oltre a essere pochi, sono anche piuttosto datati. Red Dead Redemption, nonostante sia un ottimo gioco, è ormai quasi nel dimenticatoio, così come Tomb Raider o Assassin’s Creed Odyssey. Le cose non migliorano di molto nemmeno verso fine anno, con ottimi titoli ma senza grandi novità. Manca la killer application, il titolo per convincere gli utenti ad abbonarsi al servizio che, lo ricordiamo, costa 9,99 euro al mese e promette una qualità a 1080p ossia full HD fino a 60 fps con audio stereo.