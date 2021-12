Buon Natale dalla redazione di Cellulare Magazine

Un augurio di buon Natale a tutti i nostri lettori e un ringraziamento per averci seguito lungo tutto il 2021. Un anno che, dal punto di vista tecnologico è stato ricco di spunti e novità, pur in una situazione ancora di forte instabilità e preoccupazione, dovuta alla pandemia, con cui continuiamo a fare i conti.

Il mio augurio è che possiate trascorrere in serenità questi giorni di festa, lasciando per un attimo all’uscio i problemi quotidiani.

Come sempre, anche per noi, il Natale rappresenta un breve, forse brevissimo momento di pausa, dopo il quale si riparte con grande velocità verso il nuovo anno, proiettati come sempre verso le fiere di settore che saranno inaugurate dal CES di Las Vegas nei primi giorni di gennaio.

L’hitech ormai non si ferma più. Proprio ieri abbiamo scritto di un prodotto che in Cina sarà lanciato nei negozi nel giorno di Natale, e vi abbiamo dato notizia di uno smartphone che sarà presentato alla vigilia di Capodanno.

In questi giorni anche noi rallenteremo un po’ il flusso dei lanci, ma saremo sempre qui per darvi informazioni su tutte le notizie principali provenienti da tutto il mondo.

Non si ferma invece il nostro canale YouTube. Tenetelo d’occhio perché in tutto il periodo festivo pubblicheremo ci saranno come al solito sempre tante sorprese.

Ancora buon Natale a tutti!