Buon Natale da tutta la nostra redazione. Dopo un anno per tutti complesso, imprevedibile e difficile sotto tutti gli aspetti, da quello umano e personale a quello professionale, il nostro augurio è quello di poter trascorrere le festività natalizie nel modo più tradizionale e sereno possibile. Con le persone a voi più care.

In un anno in cui tutti abbiamo forzatamente dovuto cambiare le nostre abitudini, la tecnologia ha svolto – una volta ancora – un ruolo fondamentale: quello di tenerci in contatto, di permetterci, in qualche modo, di continuare a lavorare, a studiare, a incontrarci, pur se con modalità così diverse rispetto al passato.

Abbiamo scoperto le piattaforme di call video, vissuto maggiormente le nostre case, ci siamo aggrappati a smartphone e notebook e, quando possibile, abbiamo acquistato anche qualche prodotto proprio per vivere meglio il nostro ambito domestico, soddisfando qualche nostra passione.

Ora è il tempo di fermarsi per qualche giorno, di rigenerarsi in famiglia per poi ripartire con la consapevolezza che le sfide non sono finite, ma che è necessario guardare al futuro con fiducia, concentrandosi sugli sprazzi di cielo azzurro che si sono aperti negli ultimi giorni e non guardando solo le nuvole nere che ancora transitano sulle nostre teste.

A tutti, un caloroso e affettuoso augurio di buon Natale.