Call center, addio alle chiamate moleste sui cellulari

La buona notizia è che le fastidiose chiamate sugli smartphone a scopo commerciale avranno un freno definitivo, la cattiva è che questo avverrà non prima di dicembre.

Oggi il Consiglio dei Ministri esaminerà il regolamento che consente ai cittadini di iscriversi al registro delle opposizioni che, di fatto, impedisce che gli iscritti vengano chiamati per scopi commerciali. Purtroppo la lista non ha sempre funzionato come ha evidenziato Lillo Vizzini, presidente della Federconsumatori di Palermo – È doveroso apportare delle modifiche al regolamento del registro delle opposizioni, perché gli italiani sono esausti di essere chiamati continuamente in fasce orarie che vanno dalle 13 alle 16 e dalle 18 alle 21. Un regolamento che peraltro ha mostrato diverse falle visto che molti cittadini, nonostante l’iscrizione al registro, continuano a ricevere le chiamate.

Il nuovo regolamento semplificherà anche il metodo di registrazione, ad oggi troppo complesso e permetterà ai cittadini di richiamare il numero di telefono da cui si riceve la chiamata.