Cambio cellulare e trasferimento dati WhatsApp

Con il lancio del nuovo iPhone 13 le vendite volano e molte persone hanno necessità di trasferire i dati del precedente cellulare a quello nuovo.

L’iPhone 13 piace, e anche di più dell’iPhone 12 considerato che la richiesta è aumentata del 15%.

Prima o poi capita di a tutti di cambiare cellulare, c’è anche chi ne possiede due per motivi di lavoro e personali, ma il problema si ripresenta: come si fa a trasferire i dati da Android ad iPhone, ovvero a trasferire le chat WhatsApp dal cellulare iPhone ad Android?

Effettivamente, c’è da considerare che trasferire dati da un cellulare ad un altro è tuttavia un’operazione abbastanza delicata e, diciamo la verità anche parecchio noiosa.

Sebbene entrambi i sistemi operativi non son sempre chiari nella soluzione semplice per il trasferimento dei dati tra iOS e Android, ci sono molti altri strumenti che possono essere d’aiuto.

Il sogno di tutti in questi casi è quello di trasferire tutti i dati, le App e gli account che si avevano sul vecchio cellulare in maniera tale da rendere il nuovo immediatamente operativo in tutte le sue funzionalità.

Come trasferire i dati di WhastApp

Ormai tutti conoscono WhatsApp, o meglio, tutti ne hanno sentito parlare e sono poche le persone che non sanno come trasferire i dati delle chat, le foto, e tanto altro quando si cambia un cellulare.

Il trasferimento dei dati tra diversi dispositivi può essere molto più semplice di quanto si pensi quando si utilliza MobileTrans.

MobileTrans è un’applicazione utilizzata da più di 50 milioni di utenti e consente di trasferire contatti, foto, musica, contatti, SMS e altri tipi di file da un telefono ad un altro comprese le app social e di effettuare il backup nel Cloud tutto in pochissimo tempo.

Consiste davvero in un ottimo strumento perché consente di effettuareai il backup dei dispositivi iOS e Android sul proprio computer con pochi clic e soprattutto senza che sia necessario iTunes o iCloud.

E’ una soluzione molto completa per aiutare a trasferire dati tra dispositivi mobili e computer, ripristinare i dati di backup senza sovrascrizioni o errori; funziona perfettamente con tutti gli ultimi modelli di iPhone, Samsung, HTC, Windows Phone e molti altri smartphone e tablet supportati da iOS 13 e Android 9.0.

Se non conosci ancora MobileTrans è tutto facile, puoi usufruirne gratuitamente per testare il prodotto e riconoscere che vale la pena di sceglierlo.