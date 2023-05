Canon in cerca di una partnership con un brand di smartphone

La notizia è di quelle bomba. Il famoso marchio Canon, protagonista del mercato mondiale delle fotocamere, starebbe cercando una collaborazione con un brand di smartphone.

Gli smartphone continuano infatti ad offrire una visibilità imporante, ancora di più a un mercato, come quello fotografico, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con tanti segni meno.

L’idea non è nuova, ed infatti nel recente passato abbiamo assistito a numerose collaborazioni tra produttori di telefoni cellulari e brand fotografici: Oppo e OnePlus con Hasselblad, vivo con Zeiss e Xiaomi con Leica (che in passato aveva costruito un’importante collaborazione con Huawei, negli anni d’oro del produttore di Shenzhen).

I candidati per un’abbinata da sogno non mancano: Apple, Samsung, Huawei, Asus, Google, Realme, Honor, Sony e Motorola potrebbero diventare tutti potenziali candidati per una partnership Canon, non avendo al momento stretto alcuna alleanza strategica.

Analizzando più in profondità quali marchi potrebbero abbinarsi a Canon, il quadro si restringe. Non si può non iniziare da Apple, Samsung e Google: tuttavia, questi tre brand potrebbero non essere la giusta tipologia di azienda per una collaborazione di questo tipo. Apple difficilemente in passato ha stretto simili partnership, Google ha probabilmente l’interesse a rimanere super partes mentre Samsung non ama solitamente distogliere l’attenzione dal proprio brand.

Anche Sony è da escludere: ha già la propria (eccellente) divisione di fotocamere, e quindi non avrebbe alcun interesse a deviare i riflettori dal proprio brand. Al contrario, l’azienda giapponese avrebbe bisogno di uno “sponsor” per distribuire meglio i suoi prodotti e promuoverli in modo più ampio presso i consumatori, per aumentare la sua quota di mercato davvero esigua. Sony, fra l’altro, dà i propri sensori alle fotocamere degli smartphone di tutto il mondo, un business stellare.

Dunque chi potrebbe allearsi con Canon? Digital Chat Station, il canale che ha rilanciato la notizia sul social network Weibo, non fa previsioni. Trattandosi però di un sito cinese l’indiscrezione potrebbe toccare proprio un produttore di quell’area: Realme, Honor o, ancora una volta, Huawei.

Per ora non c’è nulla di ufficiale, ma non è escluso che vi siano novità nel breve temine.