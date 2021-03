Carbon Mobile ha presentato il suo nuovo e atteso smartphone, il Carbon 1 MK II: si tratta di un dispositivo interamente realizzato in fibra di carbonio, Un’impresa che ha richiesto tempo e studi, poiché tale materiale, bello da vedersi e da toccare, e anche molto resistente, ha da sempre un grande limite: quello di bloccare le onde radio. Ecco spiegato il motivo del suo raro utilizzo nel campo degli smartphone.

Carbon 1 MK II è il primo smartphone al mondo con una monoscocca in fibra di carbonio (ciò significa che il guscio è composto da una struttura unica, priva di supporti interni). Ciò ha permesso al telefono di essere leggero (125 grammi) e sottile (6,3 mm di spessore).



La chiave è la tecnologia proprietaria HyRECM – Hybrid Radio Enabled Composite Material – sviluppata in quattro lunghi anni di ricerca. Combina fibre di carbonio di alta qualità provenienti dalla Germania con un materiale composito che consente il passaggio delle onde radio.



Nel 2017, quando gli ingegneri hanno iniziato a lavorare al progetto, ci volevano tre ore per realizzare una scocca. Ora che il processo è stato ottimizzato bastano 30 minuti. Poiché il design monoscocca non prevede un telaio interno, tutti i componenti sono fissati alla fibra di carbonio. La plastica costituisce meno del 5% dei materiali utilizzati nella costruzione del telefono.



Il Carbon 1 MK II ha un display Amoled da 6 pollici con una risoluzione di 1.080 x 2.160 pixel (18: 9). È protetto da un sottile pannello di Gorilla Glass Victus, che misura 0,4 mm. Lo smartphone sarà mosso da Android 10 ma sarà aggiornato ad Android 11 entro il secondo trimestre dell’anno. Carbon Mobile promette due anni di aggiornamenti software e patch di sicurezza mensili.



MK II è alimentato dal chipset Helio P90 (12 nm, 2x Cortex-A75 @ 2.2 GHz + 6x A55 @ 2.0 GHz, GPU PowerVR GM 9446). È abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di memoria UFS 2.1. Lo slot ibrido permette di inserire o una doppia scheda Sim, oppure una Sim e una microSD.



La batteria da 3.000 mAh può essere caricata fino al 50% in mezz’ora. La configurazione della fotocamera posteriore presenta due sensori da 16 Megapixel (f/2.0). La fotocamera selfie ha invece un sensore da 20 Megapixel.

Il telefono è dunque dual Sim con connettività 4G. Non c’è il jack per cuffie da 3,5 mm, ma c’è l’NFC. Inoltre, c’è un lettore di impronte digitali collocato sul lato del telefono. Il Carbon 1 MK II può essere preordinato online a partire da oggi sul sito ufficiale, mentre le spedizioni inizieranno alla fine del mese.

La sua uscita nei negozi fisici in Germania è prevista fra un paio di settimane, mentre in altri Paesi d’Europa, fra cui l’Italia, si sta lavorando sulle strategie di lancio e distributive.

Carbon Mobile MK II costa 799 euro.