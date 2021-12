Cartucce compatibili: cosa c’è da sapere su questi prodotti sempre più diffusi

Nel mondo delle stampanti si sta parlando sempre più frequentemente di cartucce compatibili, dei consumabili che sono presentati come particolarmente vantaggiosi dal punto di vista economico pur garantendo una qualità di stampa più che apprezzabile; non esitiamo, dunque, e scopriamo di cosa si tratta.

Ogni produttore ha i suoi standard

Anzitutto, è utile fare alcune precisazioni riguardanti questo tipo di prodotti: le cartucce non hanno dimensioni e caratteristiche standard, esse differiscono da produttore a produttore, di conseguenza ogni brand commercializza dei consumabili specifici per i propri modelli.

Per essere più chiari, se si ha una stampante del marchio Lexmark non sarà possibile utilizzare nella medesima delle cartucce Samsung, Canon o di qualsiasi altro concorrente.

Nonostante questo, il libero mercato non vieta alle aziende di poter produrre delle cartucce specifiche per essere utilizzate in stampanti prodotte da altre società, di conseguenza tantissime imprese hanno scelto di valorizzare quest’opportunità.

Che cosa sono le cartucce compatibili

Le cartucce compatibili sono proprio questo: delle cartucce non originali, quindi non prodotte dal medesimo marchio produttore della stampante, ma comunque assolutamente funzionanti in tale periferica.

Se ci si vogliono procurare prodotti di questo tipo per la propria stampante Lexmark, dunque, non bisogna fare altro che far riferimento a store specializzati, si pensi ad esempio alle numerose cartucce Lexmark in vendita su TuttoCartucce.com.

Perché optare per queste cartucce?

La ragione per cui sempre più consumatori si stanno orientando verso l’acquisto di cartucce compatibili è il grande risparmio che esse sanno garantire: il prezzo di questi prodotti, infatti, è sempre inferiore rispetto a quello dei modelli originali, e questo sa garantire un risparmio davvero consistente nel lungo periodo, soprattutto qualora si effettuino abitualmente molte stampe.

Le cartucce compatibili sono dunque dei prodotti davvero molto interessanti e la loro diffusione sempre più massiva non desta davvero alcuno stupore, è tuttavia utile sfatare alcuni luoghi comuni riguardanti tali consumabili.

Dei luoghi comuni da sfatare

Anzitutto, quelli riguardanti la qualità di stampa: c’è chi crede che le cartucce compatibili siano un prodotto “cheap”, un prodotto che, essendo poco valido, viene commercializzato a prezzi stracciati.

La realtà, tuttavia, è completamente diversa: la qualità di stampa che tali cartucce sanno garantire è davvero notevole, anzi le aziende che producono tali articoli hanno compiuto grandi passi in avanti, al punto che la differenza tra cartucce compatibili e originali risulta essere in molti casi del tutto impercettibile.

Inoltre, è utilissimo sottolineare che le cartucce compatibili non sono assolutamente prodotti contraffatti, o comunque spacciati per originali.

Questi prodotti, al contrario, sono venduti per ciò che sono, ovvero appunto delle cartucce compatibili, e il brand in questione viene indicato esclusivamente per conoscere in quali stampanti il prodotto è utilizzabile.

Se questa fosse una pratica commerciale scorretta, d’altronde, le cartucce compatibili non sarebbero di certo vendute in maniera ufficiale, peraltro in canali assolutamente sotto gli occhi di tutti, come appunto in siti di e-commerce.

Dei prodotti davvero molto interessanti

È questo, dunque, ciò che è utile sapere sulle cartucce per stampanti di tipo compatibile, dei prodotti utilissimi per risparmiare, ma che non mettono affatto in secondo piano la qualità del risultato finale.