Cashback sugli smartphone: come ottenere fondi comprando il telefono

Vuoi recuperare parte del denaro speso per l’acquisto di un cellulare, delle cuffiette, del caricabatterie o di accessori vari? Oggi è possibile grazie ai programmi di cashback per smartphone, che tradotto significa: denaro contante restituito. In effetti anche in Italia gli e-commerce stanno funzionando sempre di più, allo stesso tempo le classiche carte fedeltà sono utilizzate da un numero sempre minore di persone. Per aumentare e fidelizzare i clienti, ma anche per fare in modo che siano interessati agli acquisti non solo nei punti vendita tradizionali, ma anche online, i sistemi di cashback sono perfetti.

Ottenere fondi comprando lo smartphone

Questo tipo di soluzione è ideale per molti soggetti, per altro i programmi di cashback solitamente non costano nulla: è sufficiente indicare i propri dati identificativi e si ottiene una tessera, un codice o un account utente, a seconda dei casi. Come abbiamo detto sono vari i sistemi oggi disponibili in Italia, solo alcuni permettono di ottenere il cashback sugli smartphone. Il funzionamento è semplice: per ogni acquisto si ottiene un piccolo rimborso, da utilizzare per altri acquisti, oppure anche da ricevere come rimborso. I fondi ottenibili dipendono dal negozio online, o fisico, cui ci si rivolge; ognuno infatti propone all’affiliato opportunità diverse, con a volte anche offerte speciali periodiche, di breve durata.

Cosa si deve acquistare

Quindi non stiamo parlando di omaggi, ma di un vero e proprio rientro economico su un acquisto già effettuato. In sostanza è uno sconto, che si riceve direttamente sul proprio IBAN in modo periodico. Di fatto non è necessario acquistare specifici prodotti, come invece avviene, per fare un esempio, con le offerte speciali nei punti vendita tradizionali. Il cliente può scegliere di acquistare qualsiasi smartphone con cashback, dal top di gamma molto costoso al cellulare più economico, fino alla cover da pochi euro. Il cashback è calcolato in percentuale, quindi anche con un singolo acquisto si possono ottenere sconti reali con importi a varie cifre. Questo tipo di affiliazione offre il vantaggio di riunire insieme diversi brand e negozi, in questo modo è possibile ottenere maggiori vantaggi. Si pensi ad esempio a chi deve partire per un viaggio di lavoro, per il quale magari acquista degli abiti eleganti e sobri, il biglietto aereo, il soggiorno in albergo e un’auto a noleggio. Se trova tutti questi prodotti presso più partner della medesima affiliazione il risultato finale può essere decisamente allettante.

Il funzionamento delle affiliazioni

In linea generale per prendere parte a una qualsiasi affiliazione che offra un cashback, quindi un ritorno economico in contanti, si devono effettuare semplici attività. La prima consiste nello scegliere l’affiliazione più interessante, ossia quella che propone un cash back più alto, o che riunisce marchi e negozi che di maggiore interesse. Oltre a questo si dovrà attivare un account sul sito che propone l’affiliazione, indicando nome, cognome, località di residenza e numero di telefono cellulare. Al termine della registrazione si ottiene un numero utente, o la pagina di un account da cui gestire l’affiliazione stessa. Ogni acquisto futuro presso i partner online dovrà essere fatto partendo dal sito di affiliazione.