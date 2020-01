Anno nuovo vita nuova. E mai come questa volta, il celebre detto vale anche per il nostro mensile Cellulare Magazine che, da questo numero, cambia look e si rinnova.

Non solo nella grafica, ma soprattutto nei contenuti e nella loro impostazione.

E se l’obiettivo che ci eravamo dati oltre vent’anni fa, pensando per la prima volta la rivista, rimane lo stesso, quello di parlare di tecnologia con autorevolezza e con spirito divulgativo, semplificando le difficoltà (non solo terminologiche) in cui spesso l’hi-tech rischia di scivolare, è anche vero che il mondo cambia con velocità e con esso anche il panorama del complesso settore “mobile”.

Seguendone le sue evoluzioni e rivoluzioni, il giornale apre la sua visione a nuovi segmenti: lo smartphone è diventato il telecomando della nostra vita e da lui dipende la gestione di tutti i dispositivi elettronici della nostra casa e, al di fuori di essa, di un ampio ventaglio di strumenti: dalle auto ai monopattini elettrici, passando per i dispositivi indossabili, l‘iOt e l’universo della mobilità sostenibile.

A partire da questo numero di Cellulare Magazine troverete dunque nuove rubriche, nuovi ambiti di approfondimento e una nuova struttura delle diverse sezioni, tesa a rendere la lettura più piacevole e, con l’aiuto della nuova grafica, più razionale.

Apriamo anche a una più ampia interazione con i nostri canali social, da Facebook a YouTube, passando per Instagram e giungendo al nostro sito Internet.

Gli smartphone restano centrali nel progetto, con le anteprime e le prove dei prodotti così come l’ampia finestra dedicata alla guida all’acquisto. Ma spazieremo sempre di più in ogni ambito in cui sia presente la connettività mobile, seguendo attualità, mode e il termometro del mercato.

Come sempre, sono sicuro che non ci farete mancare il vostro supporto e, mi auguro, anche le vostre considerazioni sul nostro lavoro.

I contenuti del numero di gennaio/febbraio 2020:

IN PROVA: Smartphone

– Redmi Note 8T: Un best price

– Realme X2 Pro: Tanto a poco!

– TCL Plex: Un grande debutto

– Samsung Galaxy Fold: La rivoluzione è flessibile

SPECIALI

CES di Las Vegas: Hi-Tech in vetrina

ATTUALITA’ Cambia la TV: arrivano gli incentivi…

ACCESSORI: Auricolari senza fili: tutto quello che devi sapere

TREND

Il primo della classe: iPhone Xr il più venduto

10 Smartphone sotto ai 200 euro: li migliori scelti per voi

I migliori gadget hi-tech provati per voi



SMART COACH … Impariamo a:

Le migliori applicazioni da scaricare sul vostro smartphone.

TARIFFE A CONFRONTO

Vi proponiamo i nuovi piani dei quattro operatori, mettendoli a confronto. Per non sbagliare la scelta.

LISTINI ILLUSTRATI

I migliori smartphone e i prezzi