Apple: trimestre da record. Volano i ricavi grazie a iPhone 11 e wearable

Apple ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre fiscale 2020 chiuso il 28 dicembre 2019. La società ha registrato ricavi trimestrali di 91,8 miliardi di dollari, con un aumento del 9% rispetto al trimestre dell’anno precedente, un record assoluto, e guadagni trimestrali per azione di 4,99 dollari, in crescita del 19%. Anche in questo caso si tratta di un record. Le vendite internazionali hanno rappresentato il 61 percento delle entrate del trimestre.



“Siamo entusiasti di annunciare le entrate trimestrali di Apple più alte di sempre, alimentate dalla forte domanda per i nostri modelli di iPhone 11 e iPhone 11 Pro e da prestazioni record di servizi e dispositivi indossabili“, ha affermato Tim Cook, CEO di Apple.



“Durante il periodo festivo la nostra base di dispositivi installati è cresciuta in tutte le aree geograficche e ha superato la quota di 1,5 miliardi“.



“Le nostre ottime prestazioni aziendali hanno fatto registrare un record di entrate nette di 22,2 miliardi di dollari e generato un flusso di cassa operativo di 30,5 miliardi“, ha dichiarato Luca Maestri, CFO di Apple.

“Nel corso del trimestre abbiamo inoltre restituito agli azionisti quasi 25 miliardi di dollari, inclusi 20 miliardi in riacquisto di azioni e 3,5 miliardi in dividendi ed equivalenti“.



Apple ha inoltre fornito una guidance per il secondo trimestre fiscale 2020:



• entrate tra 63,0 miliardi e 67,0 miliardi di dollari

• margine lordo tra il 38,0% e il 39,0%

• spese operative comprese tra 9,6 e 9,7 miliardi di dollari

• altri proventi / (oneri) per 250 milioni di dollari

• aliquota fiscale di circa il 16,5%



Il consiglio di amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo in contanti di 0,77 di dollari per azione delle azioni ordinarie della società.

Scarica qui il PDF con i risultati finanziari di Apple