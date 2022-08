Cellularline, nuovi prodotti innovativi ed eco-friendly a IFA di Berlino

Cellularline conferma la sua partecipazione all’IFA di Berlino, che si terrà dal 2 al 6 settembre nella capitale tedesca. L’evento, che torna in presenza dopo l’annullamento dello scorso anno, rappresenta una delle manifestazioni europee più importanti dell’elettronica di consumo.

Cellularline si presenta al salone berlinese portando in vetrina i suoi prodotti innovativi e sempre più eco-friendly, frutto di un rinnovato modello sostenibile di business e di continue ricerche sui bisogni dei consumatori, e le sue strategie per il punto vendita fisico e online.

L’IFA figura come una delle occasioni più attese da parte dei market leader del settore per tutte le aziende, come Cellularline, che vogliono incontrare partner commerciali, distributori, clienti ed esibire i propri prodotti agli utenti più appassionati di nuove tecnologie ed elettronica.

L’appuntamento con Cellularline è dunque al Padiglione 4.2, stand 110, per scoprire tutte le novità.