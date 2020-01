CES 2020: HiSense annuncia un nuovo smartphone con display e-ink

Il produttore cinese Hisense ha lavorato a lungo su un display e-ink a colori che ora è realtà. L’anno scorso, la società ha lanciato il modello Hisense A5, un’alternativa compatta con display monocromatico a inchiostro elettronico da 5,83 pollici.

Un ulteriore passo avanti per svelare il primo smartphone in assoluto dotato di display e-ink a colori. La compagnia ha svelato questo prototipo al CES 2020 a Las Vegas.

A differenza dei display LCD o OLED presenti sui nostri smartphone, i display e-ink non consumano come gli altri smartphone in quanto hanno solo bisogno di energia quando l’immagine sul display cambia.

I display monocromatici e-ink sono però lenti e l’aggiunta della complicazione del colore non aiuta in alcun modo. Secondo quanto riferito, questo dispositivo presenta un contrasto e una frequenza di aggiornamento migliorati rispetto all’A5 dell’anno scorso.

Hisense potrebbe aver risolto il problema della frequenza di aggiornamento in una certa misura (che non è sicuramente da 60Hz a 120Hz). Questi display non sono infatti pensati per essere utilizzati come smartphone. Detto questo, il modello di Hisense potrebbe ancora essere utile per le persone che desiderano ottenere un telefono semplice con una lunga durata della batteria.

Hisense non ha annunciato una data di lancio ufficiale del prodotto.