CES 2022: Nokia annuncia 5 telefoni sotto i 200 euro

Entro la metà dell’anno, Nokia e HMD rilasceranno sul mercato cinque nuovi modelli di telefoni sotto i 250 dollari negli Stati Uniti. E’ questo l’annuncio delle aziende al CES 2022 di Las Vegas. Non tutti però saranno smartphone, uno dei cinque sarà un feature phone tipico degli anni 2007-2008.

Questo piccolo dispositivo si chiama Nokia 2760. Adotta un design a conchiglia ben noto e apprezzato oltre 10 anni fa. Sfortunatamente, per ora, dobbiamo accontentarci di poche informazioni: sarà rilasciato oltre l’Atlantico nel primo trimestre e funzionerà su KaiOS. Ciò garantisce il minimo previsto dai servizi di Google come Maps. Il pubblico di destinazione ha più di 70 anni, secondo The Verge, e costerà solo 79 dollari. Sul lato, un pulsante di chiamata di emergenza consente di raggiungere un contatto a scelta e condividere la sua posizione. Un piccolo schermo esterno permetterà invece di leggere le notifiche.

Per gli altri quattro modelli annunciati, Nokia e HMD sembrano puntare sul più classico entry-level, ma con prezzi che vanno dai 239 dollari ai 99 dollari. Sono tutti attesi per il secondo semestre del 2022.

In fondo alla scala ci sono C100 e C200, rispettivamente a 99 e 119 dollari. Il C100 è quello che ora chiamiamo un compatto con il suo schermo da 5,45 pollici e la batteria da 3000 mAh. Ha anche una piccola fotocamera da 8 Megapixel. Il C200 si avvicina alle diagonali minime per la maggior parte degli smartphone attuali con un display da 6,1 pollici e una batteria da 4000mAh. Inutile dire che ci aspettiamo uno schermo LCD e connettività 4G a questi prezzi.

Salendo di prezzo, troviamo il Nokia G100, uno smartphone 4G, con schermo da 6,5 ​​pollici e batteria da 5.000 mAh, il tutto a 149 dollari. Per questo prezzo, si avrà anche un sensore di impronte digitali nel pulsante di accensione.

Il quinto e ultimo smartphone presentato da Nokia si chiama G400. Costerà 239 dollari e potrebbe essere un serio candidato entry level con buone capacità ma non troppo costoso dal momento che ha un chip 5G, uno schermo da 6,6 pollici a 120 Hz, batteria da 5000 mAh e tre moduli fotografici (48, 5 e 2 Megapixel) per effettuare scatti grandangolari, ultragrandangolari e macro. Si aggiunge la presenza di 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Al momento non ci sono informazioni circa l’arrivo sul mercato europeo.