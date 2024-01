CES 2024: Sennheiser presenta tre nuovi prodotti per audiofili

Sennheiser ha annunciato al CES 2024 3 nuovi dispositivi dinamici per gli appassionati di device audio ad alte prestazioni. Si tratta degli auricolari MOMENTUM True Wireless 4, delle cuffie ACCENTUM Plus e infine degli auricolari True Wireless MOMENTUM Sport.

MOMENTUM True Wireless 4

MOMENTUM True Wireless 4 è l’auricolare più potente di Sennheiser, e presenta molti miglioramenti rispetto ai modelli precedenti. Grazie alla piattaforma Qualcomm S5 Sound Gen 2 e sulla tecnologia Snapdragon Sound offre una qualità del suono senza perdite e con una latenza bassissima.

Gli auricolari offrono anche il supporto Auracast e un design dell’antenna rinnovato, assieme a una serie di rinnovamenti nell’Adaptive ANC e nel sistema di batterie potenziato. Il dispositivo permette infatti di 7,5 ore di ascolto continuo, è dotato di custodia di ricarica Qi e supporta la ricarica rapida tramite USB-C.

Le MOMENTUM True Wireless 4 saranno disponibili in tre varianti di colore: nero rame, argento metallizzato e grafite. Saranno disponibili per il pre-ordine il 15 febbraio al prezzo di 299,99 euro.

ACCENTUM Plus

Le nuove Sennheiser ACCENTUM Plus danno la priorità a un’esperienza di ascolto di qualità superiore a un prezzo contenuto. Le cuffie Bluetooth 5.2 supportano tutti i codec più diffusi, compreso aptXTM Adaptive, con un’autonomia di 50 ore.

Il loro padiglione auricolare touch-enabled offre un controllo intuitivo delle funzioni senza dover cercare pulsanti o immergersi nei menu. E per gli utenti più esigenti la connettività multipoint, la riduzione del rumore grazie all’Adaptive ANC e la tonalità laterale regolabile consentono di adattarsi al mondo circostante. Per i momenti in cui l’ascolto wireless non è consentito è incluso un cavo audio per collegarsi ai sistemi di intrattenimento.

Le nuove cuffie Sennheiser ACCENTUM Plus saranno disponibile nei colori bianco e nero e sarà in vendita dal 20 febbraio al prezzo di 229,99 euro.

MOMENTUM Sport

MOMENTUM Sport di Sennheiser è un nuovo auricolare true wireless ottimizzato per il fitness. Utilizza un sensore di frequenza cardiaca fotopletismografico (PPG) e un sensore di temperatura corporea, ciascuno in grado di fornire i propri dati alle applicazioni e ai dispositivi di fitness più diffusi. Fra questi Apple Watch/Health, Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton e altri.

Per ridurre al minimo il rumore del corpo, gli auricolari sono dotati di un canale di attenuazione acustica e di un design semi-aperto. La modalità di trasparenza regolabile, la modalità anti vento e la modalità di cancellazione adattiva del rumore consentono a chi li indossa di adattarsi facilmente ai cambiamenti dell’ambiente circostante.

Grazie alla resistenza al sudore e all’acqua IP55, al telaio a prova d’urto e agli auricolari anti-intasamento, i

MOMENTUM Sport sono costruiti per resistere ai rigori di qualsiasi allenamento. La custodia per il trasporto, con protezione IP54, consente di ricaricare fino a tre auricolari supplementari, estendendo il tempo di riproduzione da 6 ore a 24 ore totali. La funzione di ricarica rapida offre fino a 45 minuti di riproduzione dopo soli 10 minuti di ricarica USB-C.

MOMENTUM Sport sarà disponibile dal 9 aprile ad un prezzo di 329,99 euro e sarà disponibile in tre varianti di colore: Polar Black, Burned Olive e Metallic Graphite.