CES 2025: la nuova linea di elettrodomestici LG Signature

LG alza l’asticella del lusso e della tecnologia per la casa con la presentazione della seconda generazione della linea LG Signature al CES 2025. Con il tema “Live Beyond“, LG mostra elettrodomestici che fondono design sofisticato, tecnologia all’avanguardia e connettività avanzata per un’esperienza smart home senza precedenti.

La nuova gamma mantiene l’estetica minimalista che contraddistingue LG Signature, ma la arricchisce con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale e un’usabilità ancora più intuitiva. Tra i protagonisti troviamo il frigorifero French Door con pannello T-OLED, il microonde Smart InstaView, la cucina a induzione a doppio forno, la lavastoviglie, la lavatrice e l’asciugatrice.

“Taste Beyond”: la cucina del Futuro

Il frigorifero Smart InstaView French Door da 36 pollici offre un’esperienza culinaria completamente nuova grazie al suo display T-OLED completamente trasparente integrato nella porta superiore destra. Questo display funge sia da interfaccia touch digitale sia da pannello Dual InstaView e permette di gestire il frigorifero e visualizzarne il contenuto senza dover aprire la porta. Non solo: il display può mostrare immagini olografiche, fondendo virtuale e reale in una combinazione di arte e alta tecnologia. Per creare l’atmosfera giusta, il frigorifero offre anche l’accesso a playlist musicali curate.

Il sistema di gestione degli alimenti ThinQ e una fotocamera AI integrata aumentano la praticità, riconoscendo automaticamente gli alimenti conservati, suggerendo ricette in base agli ingredienti disponibili e alle preferenze dell’utente, e monitorando scadenze e inventario.

Il microonde LG Signature e la cucina a induzione a doppio forno migliorano l’esperienza culinaria con le loro versatili capacità di cottura. Il microonde è dotato di tre telecamere integrate per il monitoraggio della cottura in tempo reale e la creazione di time-lapse. La cucina a induzione, grazie alla tecnologia Gourmet AI, identifica gli ingredienti e fornisce utili suggerimenti per le ricette.

Ma la vera novità del microonde è il suo display touchscreen Full HD da 27 pollici con InstaView, altoparlanti integrati e connettività Wi-Fi, che lo trasforma in un vero e proprio centro di intrattenimento in cucina. Lo schermo offre anche l’accesso alla dashboard LG ThinQ Smart Home, consentendo di controllare tutti gli elettrodomestici LG AI e i dispositivi Matter e Thread compatibili in casa. In combinazione con la cucina a induzione, il display LCD del microonde mostra comodamente lo stato di cottura dei piatti nel forno, evitando di doversi chinare per controllare.

La lavastoviglie LG Signature è progettata per integrarsi perfettamente con i mobili esistenti, creando un look pulito e moderno. L’innovativa maniglia a scomparsa si allinea alla porta quando non in uso e “salta fuori” automaticamente quando una mano si avvicina. La nuova lavastoviglie è dotata delle esclusive tecnologie QuadWash Pro e Dynamic Heat Dry di LG.

“Live Beyond”: soluzioni perfette per il bucato

La seconda generazione LG Signature offre anche importanti progressi nella cura del bucato. Con la lavatrice e l’asciugatrice LG Signature e la coppia lavatrice e asciugatrice da 29 pollici, la nuova gamma sfrutta l’Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD) 2.0 di LG per una cura precisa dei tessuti e la tecnologia a pompa di calore inverter per un’asciugatura efficace a bassa temperatura. Entrambi i modelli sono dotati di un touchscreen LCD da 7 pollici per un facile controllo.

Un’esperienza immersiva al CES 2025

Lo stand LG Signature al CES 2025 mosytra uno spazio “lifestyle ideale” che evidenzia la seconda generazione di prodotti in ambienti come un soggiorno, una lavanderia e una cucina. In collaborazione con il marchio italiano di arredamento di lusso Molteni&C, LG abbinerà i suoi prodotti tecnologicamente avanzati con i raffinati design di Molteni&C. I visitatori potranno anche sperimentare l’hub domestico LG ThinQ ON AI in azione, dimostrando la facilità e l’efficienza dello stile di vita AI Home.

“La seconda generazione ampliata di LG Signature combina perfettamente tecnologia avanzata e design elegante e moderno per offrire uno stile di vita domestico di lusso più intelligente ed efficiente”, ha affermato Lyu Jae-cheol, presidente di LG Home Appliance Solution Company. “Attraverso la perfetta fusione di tecnologie all’avanguardia per la casa intelligente, l’AI e la connettività, continueremo a fornire esperienze trasformative per i clienti che vanno oltre le aspettative”.