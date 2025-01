CES 2025: la strategia di LG per personalizzare l’esperienza dell’intelligenza artificiale

LG Electronics ha svelato la sua visione di intelligenza artificiale (AI) all’evento LG World Premiere che si è tenuto a Las Vegascon con il titolo “Life’s Good 24/7 with Affectionate Intelligence”.

L’azienda coreana punta a ridefinire il concetto di AI, spostando l’attenzione dall’aspetto puramente tecnico all’empatia e alla personalizzazione dell’esperienza utente.

Oltre 1.000 partecipanti, tra cui media e partner globali, hanno assistito alla conferenza stampa, trasmessa anche in live streaming. Il palco dell’evento è stato diviso in tre aree che rappresentano i diversi spazi della vita delle persone: casa, mobilità e spazi commerciali, per mostrare come l’AI avanzata di LG trasformerà la vita quotidiana.

“Affectionate Intelligence”: un’AI più umana

LG definisce la sua “Affectionate Intelligence” come un approccio che rivoluziona il paradigma dell’esperienza cliente. Questa tecnologia sfrutta l’AI per comprendere meglio i clienti e interagire con loro in modo più empatico, offrendo esperienze personalizzate e differenziate.

L’evento è iniziato con un video intitolato “Less Artificial, More Human”, seguito da un discorso del CEO di LG, William Cho. “In LG, stiamo integrando l’AI negli spazi fisici che ci circondano. Vediamo lo spazio non solo come un luogo fisico, ma come un ambiente in cui le esperienze olistiche prendono vita, dalla casa alla mobilità, agli spazi commerciali e persino virtuali”, ha affermato Cho. “In questi spazi, dispositivi e servizi si armonizzeranno per creare un valore completamente nuovo per il cliente. È qui che la nostra Affectionate Intelligence brilla davvero, distinguendosi chiaramente dagli altri.”

Tre gli elementi chiave della visione di LG

Dispositivi connessi: che fungono da punto di contatto con l’AI. LG vanta centinaia di milioni di prodotti smart già in uso in tutto il mondo e, con l’acquisizione di Athom, offre ora connettività con dispositivi IoT di oltre 170 marchi globali.

che fungono da punto di contatto con l’AI. LG vanta centinaia di milioni di prodotti smart già in uso in tutto il mondo e, con l’acquisizione di Athom, offre ora connettività con dispositivi IoT di oltre 170 marchi globali. Agenti AI capaci: LG punta sull’evoluzione del suo agente AI, LG FURON, che combina la potenza dell’AI generativa basata su modelli linguistici di grandi dimensioni con il rilevamento spaziale in tempo reale e informazioni sugli stili di vita dei clienti. FURON è in grado di comprendere situazioni e contesti in tempo reale, coordinando dispositivi e servizi per fornire un’esperienza utente più personalizzata e reattiva, proteggendo al contempo i dati personali.

LG punta sull’evoluzione del suo agente AI, LG FURON, che combina la potenza dell’AI generativa basata su modelli linguistici di grandi dimensioni con il rilevamento spaziale in tempo reale e informazioni sugli stili di vita dei clienti. FURON è in grado di comprendere situazioni e contesti in tempo reale, coordinando dispositivi e servizi per fornire un’esperienza utente più personalizzata e reattiva, proteggendo al contempo i dati personali. Servizi integrati: per supportare questa visione, LG ha annunciato una partnership strategica con Microsoft per combinare i prodotti LG e le informazioni sui clienti con la tecnologia AI di Microsoft, implementando servizi AI empatici e integrati.

Partnership strategica con Microsoft per un’AI più empatica

Judson Althoff, executive vice president e chief commercial officer di Microsoft, ha dichiarato: “In Microsoft, crediamo che l’AI cambierà radicalmente il modo in cui viviamo e lavoriamo, e non potremmo essere più entusiasti di collaborare con LG Electronics, i pionieri degli spazi intelligenti e connessi, per integrare l’AI nelle esperienze quotidiane”.

Le due aziende stanno lavorando per migliorare gli agenti AI per vari spazi, tra cui case, veicoli, hotel e uffici. LG ha applicato le tecnologie di riconoscimento vocale e sintesi vocale di Microsoft al suo Self-Driving AI Home Hub, consentendogli di comprendere diverse inflessioni, pronunce ed espressioni colloquiali. I piani includono anche lo sviluppo di agenti AI che non solo comprendono e interagiscono con i clienti, ma prevedono anche le loro esigenze e preferenze.

Althoff ha anche annunciato un’ulteriore collaborazione di Microsoft con LG nel settore in rapida crescita dei data center AI. Con i sistemi di gestione termica e le tecnologie di raffreddamento avanzate di LG ottimizzate per i data center AI, la partnership mira a migliorare l’efficienza energetica in queste infrastrutture cruciali.

Un esempio concreto: la vita quotidiana potenziata dall’AI di LG

LG ha poi mostrato un breve filmato che illustra come le innovazioni AI di LG migliorano la vita quotidiana in vari contesti.

A casa: l’agente AI FURON regola la temperatura della stanza in base alle condizioni di salute degli abitanti e suggerisce attività in base ai loro impegni.

l’agente AI FURON regola la temperatura della stanza in base alle condizioni di salute degli abitanti e suggerisce attività in base ai loro impegni. In auto: la soluzione di rilevamento in cabina basata su AI rileva se il conducente dimentica qualcosa, suggerisce soste e monitora i segnali biometrici, riproducendo musica rilassante in caso di stress. Il sistema suggerisce anche percorsi alternativi per evitare incidenti e propone videoconferenze in auto in caso di ritardi dovuti al traffico.

la soluzione di rilevamento in cabina basata su AI rileva se il conducente dimentica qualcosa, suggerisce soste e monitora i segnali biometrici, riproducendo musica rilassante in caso di stress. Il sistema suggerisce anche percorsi alternativi per evitare incidenti e propone videoconferenze in auto in caso di ritardi dovuti al traffico. Dopo il lavoro: il televisore del soggiorno analizza l’ambiente di visione e le abitudini dell’utente per consigliare contenuti personalizzati e regola l’audio per migliorare la chiarezza dei dialoghi.

L’AI per un futuro migliore: la promessa di “Life’s Good”

Cho ha concluso il suo discorso sottolineando il ruolo dell’AI nel guidare il cambiamento trasformativo sia nel settore B2C che B2B. Ha evidenziato iniziative innovative come LG Smart Cottage, una casa modulare compatta che integra elettrodomestici, sistemi HVAC e altre tecnologie avanzate basate su AI. Allo stesso modo, LG immagina l’automobile come una “caverna digitale personalizzata”, con soluzioni software-defined vehicle e tecnologie AI che si adattano all’ambiente interno ed esterno del veicolo.

“Il nostro obiettivo finale è semplice ma profondo: sfruttare l’AI come mezzo per creare valore olistico per il cliente, in qualsiasi spazio si trovi”, ha affermato Cho. “Indipendentemente da come l’AI trasformerà le nostre vite, una cosa non cambierà mai: la nostra promessa di ‘Life’s Good’. Con questo impegno costante, continueremo a impegnarci per offrire esperienze leader del settore ai nostri clienti, visibili o invisibili, a tutti, ovunque, ogni volta”.