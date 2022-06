Cessa il supporto a Internet Explorer: dopo 27 anni, il browser non funzionerà più

Il famosissimo (nel bene e nel male) Internet Explorer è giunto al suo ultimo giorno. Oggi infatti, dopo ben 27 anni, il supporto al browser di Microsoft è ufficialmente cessato.

Questo non è affatto un problema per la maggior parte degli utenti. Il tasso di utilizzo è davvero basso; anche in caso qualcuno utilizzi ancora questo vetusto browser, sarà sufficiente effettuare il passaggio a Microsoft Edge, la nuova incarnazione del programma che risolve molti dei problemi che avevano caratterizzato Internet Explorer.

Il browser ha ormai vita breve, ed è destinato a essere eliminato nel futuro prossimo. Da ora non saranno più sviluppati aggiornamenti per Internet Explorer, e questo sarà addirittura eliminato in una versione futura di Windows 11. Nei mesi futuri verranno inviate notifiche ai pochi che ancora utilizzano Internet Explorer per convincerli a cambiare browser.

Nel caso si fosse in vena nostalgica, il successore Edge dispone di una “modalità IE 11”, che permette di visionare le pagine web con la stessa grafica del vecchio browser. Questo può anche essere utili per siti web particolarmente vecchi e non compatibili con il moderno Edge. Inoltre su alcune versione vecchie di Windows sarà mantenuto per un po’ il supporto a Internet Explorer, ma anche su queste è destinato a scomparire.

Insomma, per gli utenti finali questo non sarà un grande problema. Se ne va però un software davvero storico: la decisione di Microsoft è però definitiva.