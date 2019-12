Chiamate con Windows 10: come fare

È dallo scorso anno che ormai dopo un ulteriore aggiornamento di Windows 10 Microsoft ha dato la possibilità di effettuare chiamate con il pc; questo tramite la sincronizzazione con gli smartphone compatibili; l’aggiornamento con il nuovo supporto per le chiamate è stato rilasciato nella prima metà del 2019, un aggiornamento che permette di controllare lo smartphone da Windows 10, la funzione delle chiamate comprende anche di ricevere e inviare messaggi di testo e interagire con foto presenti nella galleria sempre nel telefono stesso.

Le nuove tecnologie di comunicazione

Ovviamente per fare questo bisogna essere in grado di compiere tutte quelle manovre utili a collegare lo Smartphone con il computer. Tecnologia che non conosce sosta e si aggiorna di continuo; i mezzi che ci vengono offerti sono sempre più avanzati e performanti. Un futurismo della comunicazione che già naviga nel presente.

Nuovo codice per Windows10 19H11

In pratica il codice del nuovo sistema operativo prevede nuove funzioni tutte legate all’uso di Windows in chiamata. Quindi con questo nuovo codice rinnovato per il sistema operativo Windows 10 -19H1, il grande Brand americano ha voluto proporre un software più intuitivo e completo per la gestione dello smartphone da computer, ed è la prima volta in assoluto che viene messo in atto un tentativo di questo genere che sembra essere andato a buon fine, ovvero creare degli applicativi simili a quelli che siamo abituati a usare sugli smartphone dove sono installati altri tipi di SO

Un passo avanti con Windows10 in sinergia con Android

Ma come chiamare da Windows 10 ? Ecco che si ripropone il tema delle chiamate con lo smartphone da PC Windows. In pratica utilizzando l’app di Windows 10 è possibile utilizzare lo smartphone con android per effettuare una chiamata. Un’operazione che in base al progetto di origine è una vera sfida poiché deve mettere d’accordo milioni e milioni di computer con Windows 10, con tutti gli smartphone Android sparsi sul Pianeta.

Collegare il pc allo smartphone non è mai stato cosi facile

Per questo effettuare chiamate su Windows 10 attraverso uno smartphone Android è possibile, chi ha necessità di farlo deve usare un pc Windows con uno smartphone Android collegato al computer, e usando delle applicazioni di terze parti sviluppate sempre da Microsoft. Come Android vi sono poi numerose applicazioni che replicano quasi tutte le funzionalità del telefono, tranne le chiamate; per citarne alcune possiamo ricordare Joint, Power Manager, Moboplay Pushbullet, Airmove e molte altre.