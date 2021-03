Chrome: meno Ram su PC/Mac e più velocità su Android

La versione 89 di Google Chrome è in arrivo nella sua release stabile. Ciò significa che molto probabilmente l’aggiornamento sarà installato nelle prossime ore o giorni in maniera automatica al riavvio del browser.

Questa nuova versione offre un notevole risparmio di Ram, sia su Windows 10 che su Mac: un aspetto che da sempre fa soffrire la maggior parte degli utenti business. Su Android, invece, gli utenti potranno godere di una funzionalità che consentirà al browser di caricarsi più velocemente.

Meno Ram per tutti

Le versioni di Windows 10 e macOS saranno più leggere ma non per gli stessi motivi.

Su Windows 10, Google consente l’utilizzo della RAM in Windows a 64 bit è sceso al 22% nel processo del browser, all’8% nel rendering e al 3% nella GPU. Google menziona anche una latenza che diminuisce del 9%. Questi miglioramenti derivano da quello che viene chiamato PartitionAlloc, ovvero l’allocatore di memoria. Questa funzione verrà utilizzata ovunque, il che è ciò che spiega queste migliori prestazioni secondo l’azienda.

Oltre a migliorare il modo in cui la memoria viene allocata alle risorse, Chrome usa e rimuove la memoria in maniera più intelligente. Il browser ora recupererà fino a 100 MB per scheda, che è oltre il 20% su alcuni siti popolari, rimuovendo dalla memoria immagini di grandi dimensioni fuori dalla nostra vista.

Su macOS, Chrome si alleggerisce tramite schede in background con un risparmio di memoria fino all’8% o più di 1 GB in alcuni casi.

Android alla massima velocità

Sugli smartphone, invece, avremo a che fare con una maggiore velocità grazie a versioni più piccole e leggere dei siti web più recenti. Ciò evita di ricaricare completamente le schede e fa sembrare che il browser si stia caricando più velocemente. Google ha migliorato il modo in cui eseguire questi “screenshot”, ora si può scorrere, ingrandire e persino fare clic sui collegamenti migliorando i tempi di caricamenti.