Chrome sarà più veloce del 30% sugli smartphone di fascia alta

Chrome è un browser apprezzato da moltissimi utenti, ma che non è sempre ottimizzato in maniera perfetta. Sugli smartphone, in particolare, può portare via un numero piuttosto elevato di risorse: a questo Google ha lavorato molto attraverso continui aggiornamenti, ma finalmente sta per arrivare un miglioramento delle performance incredibile. C’è però un dettaglio: il vostro dispositivo dovrà essere di fascia alta.

Diversi cambiamenti nel codice, infatti, doneranno a Chrome una velocità maggiore del ben 30%. La spiegazione tecnica di come questo sia stato possibile è piuttosto tecnica, ma Google ha cercato di spiegarla in maniera semplice. Visto il gran numero di dispositivi mobili esistenti, infatti, Google ha sempre cercato di dare priorità alle dimensioni ridotte del proprio browser: per quanto possa sembrare controindicativo, tuttavia, questo può portare a un aumento della velocità.

Per risolvere questo problema Google ha deciso di concentrarsi sulla velocità più che sulle dimensioni, almeno su alcuni dispositivi, e il cambiamento è stato davvero enorme. Tuttavia, sebbene soltanto i telefoni più performanti riceveranno un upgrade significativo, tutte le versioni vedranno un leggero miglioramento delle performance di Chrome, che si riconferma come un ottimo browser per tutte le esigenze.