Circle to Search, la nuova funzione di Google per trovare informazioni immediatamente

Google introdurrà su Android un nuovo modo di cercare informazioni con il solo tocco di un dito. La funzionalità si chiamerà Circle to Search, e non è difficile capire come funzioni: basterà tracciare un cerchio attorno a qualsiasi cosa per andarla a cercare. O, se preferite, basta scarabocchiarci sopra.

Ovviamente Circle to Search non sarà attiva tutto il tempo, ma la si potrà utilizzare molto facilmente. Basterà infatti premere per un po’ di tempo il pulsante home, e a quel punto si attiverà la funzione. In sostanza si tratta di una versione di Google Lens molto più facile e comoda da usare.

La funzione supporterà il “multisearch”, ovvero la possibilità di fare richieste al motore di ricerca con testo e immagini contemporaneamente. Il tutto grazie all’intelligenza artificiale, che garantirà risultati attendibili.

Circle to Search sarà lanciata il 31 gennaio, inizialmente in esclusiva per la serie Pixel 8 e la nuovissima Galaxy S24. Tuttavia, nel futuro, arriverà anche su altri smartphone Android premium, anche se non sappiamo ancora quali.