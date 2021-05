Citroën e Windtre insieme per il lancio del quadriciclo Ami-100% Electric

Citroën e WINDTRE, hanno annunciato una partnership che unisce il mondo della mobilità urbana a quello delle telecomunicazioni.

L’accordo ruota attorno a Ami – 100% ëlectric, il quadriciclo a propulsione 100% elettrica sviluppato dalla casa automobilistica che può essere guidato già a 14 anni con la patente di categoria AM.



I due brand si integrano in questo progetto, ognuno grazie al proprio DNA. Da un lato, la mobilità urbana, sempre più sostenibile e green, grazie alle zero emissioni di Ami – 100% ëlectric, rivoluzionario oggetto di mobilità completamente elettrico di Citroën; dall’altro la velocità della rete ‘Top Quality Network’ di WINDTRE.

I clienti che acquisteranno Ami – 100% ëlectric, nelle diverse modalità, sia in contanti sia con leasing finanziario, avranno in esclusiva l’offerta ‘GIGAMI’: minuti e Giga illimitati in 5G e 200 SMS a 9,99 euro al mese, per 24 mensilità.



A conferma della propria vocazione innovativa, Ami – 100% ëlectric potrà essere acquistata online sul sito web www.citroen.it, ma non solo. Per la prima volta, infatti, sarà possibile scoprire Ami – 100% ëlectric anche in uno dei negozi WINDTRE selezionati, dove i clienti saranno supportati dagli addetti alle vendite nel processo di acquisto online. Sarà, inoltre, possibile conoscere Ami – 100% ëlectric nel punto vendita WINDTRE Euroma2, dove sarà esposta, oppure sul sito www.windtre.it.