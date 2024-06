Clamoroso: Google Pixel 9 sarà presentato il 13 agosto!

Google – per tradizione – organizza solitamente il suo evento annuale di lancio degli smartphone Pixel a ottobre. Quest’anno, tuttavia, il colosso di Mountain View ha deciso di cambiare strategie. L’azienda ha appena annunciato, non senza sorpresa, un evento per il 13 agosto, circa due mesi prima del solito.

Google non ha menzionato specificamente alcun dispositivo nell’annuncio, ma l’invito dice: “Sei invitato a un evento Made by Google in persona, dove presenteremo il meglio dell’IA di Google, del software Android e del portfolio di dispositivi Pixel“.

Si tratta di una frase un po’ vaga e potrebbe semplicemente significare che l’azienda vuole “mostrare” i progressi dell’intelligenza artificiale su dispositivi esistenti e già in commercio, ma c’è un dettaglio importante: il keynote si terrà alle 10 del mattino di quel giorno (ora locale). Che senso avrebbe tenere un discorso per dispositivi già lanciati?

Se questo non bastasse come indizio, ecco un video che viene utilizzato come teaser per l’evento e postato sul Google Store: Non vi sfuggirà quel “IX”, molto evidente, che rappresenta il numero romano per 9.

Infine, l’URL della pagina contiene la stringa “google_pixel_9_pro”. Quindi, ci aspettiamo che vengano ufficializzati il Pixel 9, il Pixel 9 Pro, il Pixel 9 Pro XL e forse anche il Pixel 9 Pro Fold. Addirittura, potrebbe essere presentato anche il Pixel Watch 3.

Un evento anticipato potrebbe far parte di una strategia di Google per prevenire (almeno in parte) le pesanti indiscrezioni sui nuovi modelli che, negli ultimi anni, avevano fatto trapelare, parecchie settimane prima del lancio, praticamente ogni dettaglio dei nuovi dispositvi.

A prendere di sorpresa giornalisti, blogger e leaker, questa volta, potrebbe essere proprio Google, con un evento che, soprattutto per i Paesi latini, cadrebbe in una data davvero inconsueta, alla vigilia di Ferragosto, con tanti consumatori ancora sotto l’ombrellone.