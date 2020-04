Colpo di scena: iPhone 9 si chiamerà iPhone SE 2020

L’iPhone entry-level tanto atteso di Apple fino ad ora conosciuto con il nome di iPhone 9 potrebbe, secondo le ultime indiscrezioni, avere un nome di battesimo diverso.

Secondo una notizia rilanciata dal portale 9to5Mac il nome commerciale ufficiale del nuovo dispositivo della casa di Cupertino sarà semplicemente iPhone SE con un riferimento alla versione 2020. Si tratterebbe, qualcora la notizia dovesse trovare definitiva conferma, di un chiaro richiamo all’iPhone SE di prima generazione, uscito nel 2016, una pratica non nuova nella politica di denominazione di Apple.

A parziale conferma della notizia, uno nuovo screen protector presente nel negozio online ufficiale di Apple è indicato come compatibile con iPhone SE suggerendo dunque che il lancio sia imminente. La protezione dovrebbe adattarsi anche ai modelli iPhone 7 e iPhone 8, a conferma che il nuovo dispositivo avrà un display da 4,7 pollici.



Un altro dettaglio è che il nuovo iPhone SE sarà venduto con una memoria fino a 256 GB. Precedenti indiscrezioni avevano affermato che il telefono sarebbe stato offerto solo con tagli da 64 GB o 128 GB. Inoltre, il nuovo “budget iPhone” verrà lanciato nei colori nero, bianco e rosso.

L’ultima conferma riguarda le cinque custodie ufficiali per il dispositivo che saranno commercializzate in in silicone bianco e nero o in pelle rossa, nera e blu notte.



Anche il nuovo iPhone SE 2020 sarà mosso dal chipset A13 Bionic. Il prezzo dovrebbe partire dai 399 dollari. Ci sono anche voci su una presunta versione da 5,5 pollici del nuovo iPhone SE, ma al momento si tratta solo di voci, e niente più. iPhone SE (2020) dovrebbe essere lanciato il 15 aprile ma non è escluso che Apple decida di anticiparne la commercializzazione di qualche giorno.