Da Sony due nuove proposte audio wireless

Sony ha appena presentato due nuovi prodotti audio, gli auricolari wireless WF-XB700 e le cuffie wireless WH-CH710N. I primi, sono l’alternativa meno costosa dell’azienda agli acclamati auricolari WF-1000XM3 dello scorso anno, mentre i secondi sono apparentemente una versione aggiornata delle cuffie WH-CH700N di Sony dal 2018.

Sony WF-XB700

I nuovi auricolari Sony WF-XB700 sono l’ultima offerta dell’azienda nel mercato degli auricolari wireless. Presentano un design in-ear associato alla tecnologia “Extra Bass” di Sony per un suono “profondo e incisivo”. Gli auricolari utilizzano Bluetooth 5.0, supportando i codec AAC e SBC.

Dotati di grado di protezione IPX4 da acqua e sudore, dovrebbero sopravvivere agli allenamenti e alla pioggia offrendo fino a nove ore di autonomia con una singola carica e la custodia di ricarica può immagazzinare energia sufficiente per ricaricarle una volta, in modo da ottenere 18 ore di riproduzione in totale. Dieci minuti di ricarica rapida offrono fino a 60 minuti di riproduzione musicale.

Tuttavia, non offrono la cancellazione attiva del rumore (ANC) e neanche il supporto gestuale, solo pulsanti fisici. Si può controllare la riproduzione della musica, regolare il volume, chiamare l’assistente vocale del tuo smartphone, effettuare e ricevere chiamate semplicemente premendo un pulsante.

Il prezzo di lancio è stato fissato negli Stati Uniti a 129,99 dollari, quindi delle concorrenti agguerrite delle Samsung Galaxy Buds+ che saranno disponibili questo mese nei colori nero e blu sul sito ufficiale di Sony.

Sony WH-CH710N



Le cuffie Sony WH-CH710N dispongono di due microfoni, avanti e indietro, per un completo isolamento acustico seppur sia presente una modalità audio ambientale per l’ascolto del mondo esterno.

Qui non manca la “Cancellazione del rumore dall’intelligenza artificiale”, che “analizza costantemente i componenti del suono ambientale ambientale e seleziona automaticamente il filtro di eliminazione del rumore più efficace per l’ambiente circostante”.

Le cuffie Sony WH-CH710N hanno un’incredibile durata della batteria di 35 ore e offrono Bluetooth e NFC per la connettività. Vengono forniti con il supporto di ricarica rapida che assicura 60 minuti di riproduzione con soli dieci minuti di ricarica.

Le Sony WH-CH710N saranno disponibili questo mese sul sito Web dell’azienda al prezzo di 150 euro nelle opzioni di colore nero, blu e bianco.