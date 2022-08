Come aumentare la durata della batteria di uno smartphone

Gli smartphone sono essenziali per la nostra vita. La possibilità di rimanere connessi ovunque e in qualsiasi momento è qualcosa di incredibilmente utile. Ma il lato negativo degli smartphone è che hanno bisogno di essere ricaricati per poter funzionare correttamente e più a lungo il telefono rimane in vita, più tempo si può dedicare ai social media, alle chiamate e ai giochi.

Purtroppo può capitare che per un uso improprio o intensivo la batteria del vostro smartphone Android o del vostro iPhone vi abbandoni prima del tempo. In tal caso spesso la soluzione migliore è sostituire la batteria dell’iPhone presso un service specializzato.

Anche se la durata della batteria non è infinita, esistono però alcuni piccoli trucchi per aumentare la durata della batteria del telefono, in particolare quando si è fuori casa.

5 consigli utili per allungare la durata della batteria

Qui di seguito alcuni brevi consigli per migliorare le prestazioni della batteria dello smartphone.

Vibrazione suoneria.

La vibrazione è una funzione utile che ci permette di avvertire la presenza del nostro cellulare non appena c’è una chiamata o un messaggio in arrivo.

Oggi però è risaputo che il nostro smartphone non è quasi mai a più di due metri di distanza da noi, per cui non sarà necessario attivare la vibrazione, giusto? Luminosità schermo

Lo schermo è il principale responsabile dell’esaurimento della batteria: più a lungo lo si tiene acceso e più è luminoso, minore sarà la durata della batteria. Se avete problemi a far durare il vostro telefono Android per tutto il giorno, riducete la luminosità e assicuratevi che lo schermo non rimanga acceso inutilmente.

Mantenendo la luminosità dello schermo al 50% o meno, il telefono Android durerà più a lungo con una singola carica. App in background

Sebbene sia una buona idea mantenere le app in esecuzione in background, se non le si utilizza è sufficiente chiuderle. Ogni app occupa memoria, quindi chiudendo quelle non necessarie si liberano le risorse del telefono e si contribuisce a migliorare la durata della batteria. Bluetooth

Se si utilizza il Bluetooth solo occasionalmente, è facile spegnerlo quando non lo si usa. Il telefono sarà più efficiente se lascerete il Bluetooth spento per la maggior parte del tempo.

Il Bluetooth è solitamente disattivato per impostazione predefinita e può essere attivato e disattivato con un tocco. Se utilizziamo spesso i dispositivi Bluetooth, possiamo anche lasciarlo acceso, ma di solito possiamo spegnerlo a prescindere, vista la facilità con cui può essere riacceso. Modalità risparmio energetico

La modalità di risparmio energetico consente di disattivare contemporaneamente una serie di funzioni come il Bluetooth e i dati mobili e se attivata, può prolungare notevolmente la durata della batteria del telefono.

Molti smartphone dispongono di una modalità di risparmio energetico che può aiutare a risparmiare la durata della batteria e ad assicurarsi che il telefono non si scarichi più velocemente del dovuto. Controllate le impostazioni per vedere se è presente questa impostazione.

Perché la batteria dura sempre meno?

La durata della batteria dello smartphone si riduce sempre di più nel tempo a causa di un graduale degrado della capacità degli ioni di immagazzinare l’energia necessaria al funzionamento del telefono. Per semplificare molto, con il passare del tempo la capacità di carica e mantenimento diminuisce inesorabilmente.

Inoltre dobbiamo prestare attenzione ad una cattiva abitudine radicata: caricare il telefono di notte.

La batteria degrada le sue prestazioni quando viene mantenuta sotto tensione per troppo tempo anche dopo che ha già raggiunto la carica completa. Mantenere la carica al 100% per ore ha un effetto degradante sulla batteria.

Altri fattori che possono influire sulla durata sono le temperature, in quanto sia il freddo che il troppo caldo possono ridurne l’efficienza.

Alcuni consigli per la batteria dell’iPhone

Disattivate AirDrop se non lo utilizzate.

Come per ogni funzione che utilizza tecnologie wireless, più la si utilizza, più consuma batteria, e per risparmiare energia sull’iPhone, disattivate AirDrop quando non lo utilizzate.

Utilizzate la modalità di risparmio energetico.

Quando avete bisogno di preservare la durata della batteria del vostro iPhone e non volete disattivare le impostazioni una alla volta, provate la funzione chiamata “Risparmio energetico”.

La modalità di risparmio energetico interrompe tutte le funzioni non essenziali dell’iPhone per risparmiare quanta più energia possibile.

Non caricare automaticamente le foto su iCloud.

L’app Foto può caricare automaticamente le foto sull’account iCloud, per cui disattivate il caricamento automatico e caricate manualmente le fotografie solo dal computer o quando la batteria è completamente carica.

Inoltre, disattivare Wi-Fi , Bluetooth e servizi di geolocalizzazione quando non sono necessari allunga sicuramente la vita della batteria del vostro iPhone