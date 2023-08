Come bypassare FRP di Xiaomi/Redmi/Poco

Hai dimenticato il tuo account Google o la password e non riesci a superare la verifica per accedere al tuo telefono? A volte potresti essere in grado di acquistare un telefono Xiaomi di seconda mano, ma il venditore non ha fornito un account Google o una password, con il risultato che il telefono è ancora associato al vecchio account Google. O forse un genitore anziano ha semplicemente dimenticato di nuovo la password del proprio account Google. In entrambi i casi, è necessario sapere come eliminare l’account Google Xiaomi sul telefono e bypassare con successo il blocco FRP.

Che cos’è il blocco FRP Xiaomi?

Il Blocco di Google/ Blocco FRP su Xiaomi è una funzionalità di sicurezza Android che impedisce l’accesso non autorizzato dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica. Il nome completo di FRP è Factory Reset Protection, che è Factory Reset Protection. Se non ti sei disconnesso dal tuo account Google prima di ripristinare le impostazioni di fabbrica, dopo aver riavviato il telefono, il sistema ti chiederà di inserire l’account Google e la password precedentemente associati per verificare il proprietario del telefono. Se non puoi fornire l’account e la password corretti, non puoi utilizzare il telefono, che è ciò che fa Google FRP.

Se hai dimenticato il tuo account Google e la password del tuo cellulare Xiaomi, oppure hai riscontrato un cattivo affare che ti ha venduto un cellulare di seconda mano con informazioni incomplete. In questi casi, dobbiamo utilizzare alcuni strumenti o metodi per bypassare il blocco FRP di Xiaomi per poter utilizzare normalmente il nostro dispositivo.

Come eliminare l’account Google da Xiaomi

Esistono molti strumenti o metodi per aggirare il blocco FRP Xiaomi sul mercato, ma la maggior parte di essi è complicata, ingombrante o insicura. Alcuni strumenti richiedono l’uso di dispositivi esterni come cavi OTG, unità flash USB e alcuni metodi richiedono operazioni come l’attivazione dell’opzione Talkback o l’utilizzo di Apex Launcher.Alcuni software potrebbero contenere programmi dannosi o compromettere la privacy dell’utente.

Pertanto, ti consigliamo di utilizzare un programma semplice, veloce e sicuro: DroidKit. Si tratta di uno strumento di sblocco sviluppato appositamente per gli utenti Android per bypassare facilmente la verifica dell’account Google con pochi semplici clic. Senza operazioni complicate, gli utenti inesperti possono facilmente eliminare FRP a casa, eliminare completamente le informazioni dell’account precedente, garantire l’accesso gratuito ad altri account Google e utilizzare tutte le funzioni dei dispositivi Android normalmente e completamente. Può essere molto semplice eliminare account Google da xiaomi senza password.

Ecco i vantaggi di Droidkit:

Risolvi la sequenza di sblocco Android dimenticata, rimuovi facilmente tutti i tipi di blocchi schermo su Android per sbloccare i telefoni Android.

Rimuovi il blocco FRP su più dispositivi Android: rimuovi la verifica dell’account Google sui dispositivi Samsung, Xiaomi, Redmi, POCO o OPPO.

Supporta le versioni del sistema da Android 6 ad Android 13 ed è adatto per Windows e Mac

Proteggi la privacy dei dati dell’utente, sicura al 100%.

I passaggi per bypassare il blocco FRP Xiaomi con DroidKit sono i seguenti:

Passo 1. Scarica Droidkit gratuitamente, esegui il programma dopo l’installazione e seleziona Bypass FRP.

Passo 2. Collage il tuo telefono Xiaomo al computer, dopo aver atteso che il programma rilevi il tuo dispositivo, fai clic sul pulsante Inizia.

Passo 3.Scegli la marca del tuo telefono: Xiaomi.

Passo 4. Il sistema preparerà per te il file di configurazione. Al termine, fare clic su Inizia a bypassare.

Passo 5.Completa l’operazione in sequenza secondo il testo che appare sullo schermo, quindi il sistema inizierà a rimuovere il blocco FRP. Attendi qualche istante e ti verrà richiesto di bypassare con successo.

Bypassa il blocco di Google tramite “Password dimenticata”

Esiste anche una soluzione per provare a reimpostare la password di Google. Puoi fare clic sull’opzione Password dimenticata e utilizzarla per modificare la password corrente. Ma per utilizzare questo metodo, il tuo Account Google dovrebbe avere un indirizzo email alternativo o un numero di telefono di recupero.

Passo 1. Nella schermata di blocco di Google, tocca l’opzione Password dimenticata.

Passo 2. Inserisci un indirizzo email o un numero di telefono Google alternativo e fai clic su Invia.

Passo 3. Dopo che la schermata salta, crea una nuova password in quella pagina. Dopo aver effettuato l’accesso, fare clic su Cambia password.

Passo 4. Torna alla pagina di verifica di Google Lock e utilizza la nuova password per bypassare Google Lock.

Domande frequenti sulla rimozione dell’account Google

Nel processo di utilizzo di DroidKit per bypassare il blocco FRP Xiaomi, potresti considerare alcuni problemi molto comuni, ti fornirò alcune risposte qui: ad esempio

D: Perché c’è un blocco FPR?

R: Google FRP è una funzionalità progettata per proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti impedendo ad altri di utilizzare o vendere il tuo telefono in modo dannoso. Tuttavia, a volte porterà alcuni problemi agli utenti, come dimenticare l’account o la password o acquistare un telefono cellulare di seconda mano e non poter saltare la verifica dell’account.

D: L’eliminazione del mio account Google sul telefono eliminerà i miei dati Google?

R: L’eliminazione del tuo account Google sul telefono eliminerà anche tutti i dati associati a tale account dal telefono, inclusi e-mail, contatti, calendari, foto e altro. Se desideri conservare questi dati, puoi eseguirne il backup nel cloud o su un altro dispositivo prima di eliminare il tuo account.

Conclusione

Il blocco FRP Xiaomi è un’applicazione di proxy inverso, che può raggiungere la penetrazione nella intranet, ed è anche un blocco di attivazione, che può impedire che il telefono venga utilizzato da altri dopo che è stato perso. A volte, potremmo aver bisogno di bypassare il blocco Xiaomi FRP per utilizzare normalmente il nostro dispositivo. Per aggirare il blocco Xiaomi FRP in modo semplice, rapido e sicuro, ti consigliamo di utilizzare DroidKit, uno strumento di sblocco professionale. DroidKit può rimuovere facilmente i blocchi FRP in pochi passaggi e presenta i vantaggi di un’elevata percentuale di successo, un’elevata compatibilità e un’elevata sicurezza.