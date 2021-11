Come comprare follower su Tik Tok?

TikTok è una piattaforma di social sharing in cui gli utenti possono pubblicare praticamente qualsiasi contenuto video. Così facendo, possono divenire delle celebri web star e accrescere i propri follower, la propria fanbase e trasformarsi in influencer.

Se sei scettico, è comprensibile: TikTok è una piattaforma piuttosto recente. Tuttavia, ha da subito cominciato a rivaleggiare con Instagram e Facebook per numero di iscritti e di contenuti pubblicati ogni giorno.

Inoltre, sono tante le storie di persone comuni, come ragazzi e ragazze con meno di 20 anni, che sono già divenute delle celebrità. I vantaggi di diventare virali su TikTok sono tanti, in primis quello della monetizzazione sui video: diventando celebri, è possibile guadagnare anche più di 100 euro per ogni video pubblicato.

Dunque, pubblicando tre video su questo social media ogni giorno è possibile portare a casa anche 300 euro quotidianamente. Se fai un veloce calcolo, la quantità mensile di denaro è notevole.

Questo articolo si incentra su un aspetto importante che riguarda il marketing di un canale TikTok: la costruzione di follower TikToqk attraverso la decisione di comprare follower TikTok.

Comprare follower Tik Tok nel 2022: funziona?

Questa domanda legittima merita subito una risposta: sì, funziona!

I motivi sono svariati.

In primis, comprare follower TikTok è una parte integrante del budget dedicato al marketing per moltissime celebrità già affermate: comprando follower TikTok, infatti, mantengono elevato il numero di followers, intercettando inoltre un potenziale numero di nuovi fan.

Secondariamente, Tik Tok è una piattaforma giovane, visitata principalmente da ragazzi e ragazze molto giovani che possono tramutarsi in fan per sempre. Insomma, puoi cominciare già oggi a crearti un brand solido sostenuto da una quantità elevata di followers.

Inoltre, devi vedere questa spesa come finalizzata ad aumentare i followers e, di conseguenza, le visualizzazioni, i like e le interazioni sotto i tuoi video. Così, aumenterai ulteriormente le tue chances di vedere i tuoi contenuti diventare virali e ottenere ancora più visualizzazioni.

In sostanza: comprare follower TikTok funziona e continuerà a funzionare anche dopo il 2022.

Come posso acquistare follower Tik Tok facilmente?

Se hai fatto qualche ricerca su Internet, saprai che ci sono tantissimi servizi che offrono la possibilità di comprare follower Tik Tok. Ovviamente, in mezzo a tutta questa scelta potrebbe diventare difficile quale scegliere.

Fortunatamente, nel corso di questo articolo scoprirai meglio alcuni dei servizi migliori disponibili online, cosicché tu possa scegliere con tutta calma e con tutte le informazioni che ti servono.

Cominciamo accennando che, per acquistare dei nuovi followers per TikTok, devi solo andare sul sito del servizio in questione e ordinare i pacchetti che ti interessano. Ma, ovviamente, ciò che più ti interessa è di acquistare una quantità di servizi che siano di alta qualità e che possano darti dei benefici concreti in termini di followers, visualizzazioni o like per TikTok.

La qualità è molto importante, ed ecco che abbiamo stilato per te una lista delle piattaforme che offrono servizi di alta qualità.

Continua a leggere per scoprire la top 5 dei migliori siti dove comprare follower TikTok, che ricordiamo essere un social media in fortissima crescita.

I 5 migliori servizi dove acquistare followers per TikTok

Per raggiungere l’ampio pubblico di followers là fuori, devi acquistare un servizio adatto ai tuoi scopi, e selezionare la giusta piattaforma o il giusto sito per vedere benefici concreti.

Il motivo è semplice: di certo non vuoi followers di poca qualità sul tuo profilo. I prezzi dei pacchetti sono, inoltre, molto competitivi, ma un prezzo minimo non vuol dire sempre che stai facendo un affare. Al contrario, la tua visibilità potrebbe risentirne, poiché l’algoritmo di TikTok è comunque progettato per riconoscere ed ostacolare i profili fake.

Inoltre, le truffe possono sempre celarsi dietro l’angolo. Ad esempio, se la piattaforma non avesse un servizio clienti dovresti insospettirti, perché vuol dire che non ci tengono a te e vogliono solo i tuoi soldi (e dopo il pagamento – ciao ciao!).

Dunque, per andare sul sicuro ecco per te una lista delle 5 migliori piattaforme che puoi trovare online.

Un primo sguardo alla top 5 dei siti dove compare follower su TikTok

ComprareFollower – il migliore sito per gli italiani SocialBoss – il migliore sito internazionale Followerius – la migliore assistenza clienti PopularityBox – il servizio più veloce Liketron – il migliore servizio per grossi pacchetti

ComprareFollower – migliore servizio per la community italiana

ComprareFollower rappresenta la migliore piattaforma italiana per questi servizi. Potrai infatti:

Acquistare followers, like, visualizzazioni ed interazioni , non solo su Tik Tok ma anche su Instagram, Facebook, Twitch, e altro;

, non solo su Tik Tok ma anche su Instagram, Facebook, Twitch, e altro; Godere di numerose garanzie di servizio , come il totale anonimato e la velocità di pagamento e consegna dei seguaci;

, come il totale anonimato e la velocità di pagamento e consegna dei seguaci; Scegliere tra numerose forme di pagamento ;

; Ampia varietà di pacchetti per tutti i gusti.

Ecco alcuni dei pacchetti di servizi per Tik Tok disponibili su ComprareFollower:

1,69€ per 100 Followers;

3,49€ per 250 Followers;

6,89€ per 500 Followers;

12,99€ per 1.000 Followers;

E altro ancora…

Una grossa nota di merito per ComprareFollower è che mette l’anonimato dei clienti al primo posto, insieme alla loro soddisfazione. Se il cliente riscontra che anche un solo acquisto ha dei problemi di qualsiasi natura, può rivolgersi all’assistenza clienti per ricevere supporto completo.

Può, inoltre, godere di garanzie di rimborso entro 15 giorni e di rimborso completo qualora Tik Tok decidesse (per qualche improbabile motivo) di rimuovere alcuni dei followers accreditati.

Il servizio risulta essere rapido e veloce, e con pochi click potrai vedere già dopo pochi minuti l’accredito dei follower.

Infine, dando un’occhiata alle numerose recensioni è possibile capire che ComprareFollower ha già aiutato molti artisti, influencer e blogger a lanciarsi nel mondo dei profili social italiani. Ecco perché ci sentiamo di consigliarla come la migliore piattaforma italiana disponibile al momento sul mercato per l’acquisto di like, visualizzazioni, follower e altro ancora.

Comprare follower Tik Tok su ComprareFollower.net.

SocialBoss – il migliore servizio internazionale

Se ti interessa espanderti in tutto il mondo, SocialBoss può fare al caso tuo. Potrai:

Ricevere follower Tik Tok , oltre che visualizzazioni per i tuoi video;

, oltre che visualizzazioni per i tuoi video; Ottenere risonanza internazionale grazie a follower non solo italiani;

grazie a follower non solo italiani; Offre servizi premium per chi possiede un budget di marketing più elevato.

Dunque, SocialBoss è l’alternativa n°1 a ComprareFollower qualora desiderassi espanderti in tutto il mondo. Puoi, inoltre, integrare i due servizi, optando per la componente italiana di follower Tik Tok su ComprareFollower e acquistando quelli internazionali su SocialBoss.

L’unica avvertenza che possiamo dare è che il sito di SocialBoss è interamente in inglese, così come il suo servizio clienti.

Se non conosci la lingua inglese, dunque, potrebbe essere un pochino più complesso accedere al sito, nonostante la sua interfaccia sia veramente intuitiva.

Ecco alcuni dei pacchetti offerti:

1,99$ per 100 Followers;

3,99$ per 250 Followers;

7,99$ per 500 Followers;

14,99$ per 1000 Followers;

E altro ancora…

Anche qui, ci sono pacchetti più grossi che posso arrivare fino a 10.000 follower per acquisto! Ovviamente, devi valutare tu se questa cifra è adeguata alla tua campagna di marketing e al tuo target di riferimento.

Comprare follower Tik Tok su SocialBoss.org.

Followerius – la migliore assistenza clienti

Al terzo posto troviamo Followerius, che, come suggerisce il nome stesso, consente di comprare follower per numerosi social network, tra cui ovviamente figura Tik Tok, ma anche altri come Facebook ed Instagram.

Come per le altre due piattaforme, ci sono dei vantaggi:

Il servizio clienti è il migliore : rapido, competente e disponibile 24/7;

: rapido, competente e disponibile 24/7; Ampia selezione di pacchetti e prodotti;

di pacchetti e prodotti; Adatto a tutte le fasce di prezzo.

I prezzi non variano molto da quelli necessari per l’acquisto di follower Tik Tok sopra riportati. Ricorda, inoltre, che questi servizi sono talvolta scontati e dunque il prezzo può variare dal 10% al 25%.

Inoltre, il servizio clienti molto spesso non è necessario poiché i seguaci vengono accreditati subito e sono difficili da riconoscere persino per l’algoritmo di TikTok.

PopularityBox – il servizio più veloce

Passiamo adesso a PopularityBox, un’altra tra i siti top 5 da cui comprare follower per TikTok. PopularityBox si caratterizza principalmente per la rapidità del servizio e per l’assistenza clienti sempre disponibile per assistere i clienti.

Ecco qui le sue caratteristiche principali:

Servizio clienti 24/7 : gli utilizzatori dei servizi in questione possono stare sereni, sapendo che possono contattare l’assistenza clienti per qualsiasi esigenza, anche la più improbabile;

: gli utilizzatori dei servizi in questione possono stare sereni, sapendo che possono contattare l’assistenza clienti per qualsiasi esigenza, anche la più improbabile; Ci sono vari servizi tra cui poter scegliere ;

; Buon prezzo a fronte dei benefici ottenuti;

a fronte dei benefici ottenuti; Velocità di accredito dei follower.

Anche qui, i prezzi non si discostano troppo da quelli di ComprareFollower e SocialBoss, dunque risultano essere accessibili e a buon mercato.

Nonostante SocialBoss e, soprattutto, ComprareFollower si confermano indiscutibilmente sul podio, PopularityBox rappresenta una buona scelta per ingrandire il proprio numero di visualizzazioni, like, commenti e follower che il proprio profilo può vantare.

Aggiungiamo un particolare: ogni account rimarrà assolutamente anonimo, poiché non è possibile capire se i follower siano stati acquistati o meno.

Tutte le compagnie che offrono i servizi di cui stiamo parlando non richiederanno mai la tua password o altri dati sensibili.

Liketron – il migliore dei servizi per grossi pacchetti

Su Liketron è possibile acquistare visualizzazioni, commenti, follower, like e altro ancora, esattamente come per tutti gli altri.

Ma la caratteristica peculiare di Liketron è che è perfetto per effettuare ordini di grossi pacchetti, come ad esempio quelli superiori ai 1.000 follower!

Il pacchetto da 10.000 follower, quello più grosso e più costoso, può essere acquistato per circa 130€, una cifra irrisoria se consideri che le campagne di marketing prevedono somme molto più alte per il budget pubblicitario.

Anche qui, sarai tu a valutare se sia o meno il caso di acquistare follower Tik Tok in così grande quantità. Ma, di certo, puoi stare tranquillo riguardo la qualità dei follower acquistati, che assomigliano in tutto e per tutto a follower reali.

Il consiglio di acquistare pochi pacchetti per volta non si applica a tutte le situazioni. Fai i tuoi conti e scegli il migliore per te!

Quanto costa comprare un prodotto simile?

Come abbiamo visto, non c’è una sola soluzione in termini di servizi disponibili. È possibile comprare follower TikTok in diverse dimensioni e pacchetti, a seconda delle esigenze del tuo profilo social.

I costi, in ogni caso, non superano le poche centinaia di euro. Per un pacchetto di ben 10.000 follower, ad esempio, il costo non supera i 200€ a dire tanto. Come avrai sicuramente già capito, il beneficio di ottenere esposizione di ulteriori 10.000 follower sui social per il tuo account TikTok supera di gran lunga il suo costo.

Ti possiamo comunque dare un consiglio spassionato: non devi assolutamente considerare questa spesa come un sostituto ad un programma curato e preciso di contenuti da pubblicare regolarmente sul tuo profilo. Potrai, infatti, anche avere 1.000.000 di follower, ma se non pubblichi nulla di qualità non otterrai i risultati di conversione che speri.

Continua a lavorare duro, produci contenuti interessanti che possano tramutarsi in interazioni (like, commenti e nuovi follower) per il tuo profilo TikTok. In questa cornice, la scelta di comprare follower TikTok è un validissimo supporto al tuo programma editoriale per la creazione del tuo social network.

Cosa succede quando ho comprato i miei follower per TikTok?

Una volta che hai aggiunto al carrello i tuoi followers e dopo aver completato con successo il pagamento (operazione che richiede pochi minuti), vedrai cominciare l’accredito dei tuoi nuovi followers già a partire da una manciata di minuti rispetto al momento del pagamento.

Per ordini più piccoli, vedrai l’accredito essere completato nel giro di massimo 15 minuti per alcune piattaforme, mentre altre potrebbero richiedere un paio di giorni. La velocità di consegna desiderata è una tua scelta: se volessi subito visualizzare i nuovi followers, potresti preferire i servizi di una compagnia con risposta di consegna più rapida.

In ogni caso, godrai di anonimato totale: devi solo inserire il tuo nome utente al momento dell’ordine per godere della consegna dei nuovi followers.

Vedere l’aumento di visibilità in poco tempo non è mai stato così facile. Se vuoi andare sul sicuro, scegli ComprareFollower e SocialBoss per usufruire dei servizi con la più alta qualità possibile.

FAQ – domande frequenti

Con quale grado di intensità dovrei comprare i followers per TikTok?

Puoi comprare tanti followers istantaneamente oppure gradualmente: la decisione spetta a te. Prendi in considerazione le tue esigenze in termini di visibilità ed interazioni.

Se desideri aumentare in fretta la visibilità del tuo profilo e hai già un buon numero di account che ti segue, potresti volere acquistare un pacchetto molto ampio contente la maggior parte dei followers che desideri.

Al contrario, se sei piccolo e vuoi crescere senza destare sospetti, compra pochi servizi per volta e nessuno si accorgerà della differenza.

È legale comprare follower TikTok?

La pratica di acquisto dei followers su TikTok è al 100% legale. Non ci sono controindicazioni di natura giuridica a riguardo.

Devi comunque stare attento/a all’algoritmo di TikTok. Questa pratica viene talvolta osteggiata dal social network in questione, poiché rappresentano profili che sembrano reali e, per questo, potrebbero essere rimossi.

Nell’improbabile caso in cui ciò succeda, non è un grosso problema: puoi rivolgerti all’assistenza clienti delle piattaforme presentate in questo articolo e chiedere il rimborso completo del pacchetto, spiegando che la rimozione è avvenuta ad opera di TikTok. Ti rimborseranno ogni singolo follower da te acquistato.

Di quanti follower potrei aver bisogno per cominciare?

Se vuoi cominciare ad espanderti su TikTok, la domanda inerente alla quantità di followers è più che lecita.

La risposta: se sei piccolo e con pochi followers, non destare sospetti e compra pochi servizi per volta. Dilaziona gli acquisti nel corso dei mesi (o persino degli anni) e godi di un graduale incremento di visibilità per il tuo profilo.

Quanto tempo ci vorrà per vedere l’accredito dei follower?

L’operazione di consegna richiede, in genere, pochissimi minuti. Nel giro di 15 minuti potrai già vedere i tuoi follower accreditati al tuo profilo social.

Per pacchetti più grossi, sono richiesti un paio di giorni in più, ma ciò è un bene: un accredito di 1.000 follower nel giro di qualche minuto sarebbe quantomeno sospetto.

In ogni caso, la consegna è celere, discreta e assolutamente anonima.

Devo inserire la mia password per ottenere questi servizi?

Assolutamente no! Devi solamente inserire il nome del tuo account o profilo. Questi siti web non ti chiederanno mai la tua password o altri dati personali come la tua carta di credito.

Sotto questo aspetto, potresti anche comprare follower TikTok per un amico o un familiare. È richiesto solo il nominativo del profilo, nient’altro!

Diffida delle compagnie che richiedono i tuoi dati privati sensibili.

Conclusioni

Il nostro viaggio nel mondo del follower per TikTok è giunto al termine. Come hai potuto vedere, ottenere visibilità sul nostro social preferito è facile, poco costoso e soprattutto discreto ed interamente anonimo.

Comincia subito per diventare una stella del web con il tuo profilo TikTok!