Come conoscere i passaggi in cielo dei satelliti Starlink

In questi giorni, nuvole permettendo, sono ben visibili i cosiddetti “trenini luminosi” dei satelliti Starlink. Si tratta di una flotta che fa capo al progetto SpaceX, di proprietà dell’imprenditore Elon Musk, e che mira a creare una rete globale in grado di offrire collegamenti Internet super veloci (a banda larga) in ogni angolo della Terra.

Il sistema è basato su una costellazione di satelliti ad orbita bassa (LEO, ossia Low Earth Orbit), che girano intorno alla Terra, viaggiando a una velocità di circa 27.800 km/h e compiendo un giro completo attorno al nostro pianeta in circa 90 minuti.

Per questo sono visibili a più ore durante il giorno, ma naturalmente solo la notte possono essere visti ad occhio nudo.

Fra l’altro i satelliti Starlink sono particolarmente individuabili subito dopo il loro lancio, quando gli enormi pannelli solari sono ancora in una posizione particolare poiché sono in corso le cosiddette manovre di parcheggio verso l’orbita definitiva, e riflettono la luce in modo più forte. E proprio stanotte, da Cape Canaveral, saranno lanciati nuovi satelliti.

Come conoscere l’ora del passaggio dei satelliti Starlink

Naturalmente, l’ora esatta del passaggio dei satelliti Starlink varia con il variare della posizione geografica. Ma c’è un sito, realizzato da un appassionato, e da subito diventato il punto di riferimento di tutto il mondo, che vi dice in tempo reale gli orari dei passaggi in cielo dei satelliti.

Il sito in questione è Find Starlink; vi basterà inserire nell’apposita maschera il luogo in cui vi trovate e il sito elaborerà la vostra posizione, dandovi in pochi secondi l’ora esatta dei prossimi passaggi.

Come consiglia anche questo sito, è sempre utile posizionarsi con lo sguardo all’insù qualche minuto prima, perché i passaggi potrebbero a volte avvenire leggermente prima o leggermente dopo l’orario prestabilito.