Come creare una mappa mentale: procedimento e strumenti gratuiti

Che sia per motivi personali, di studio, o di lavoro, esistono alcuni strumenti che permettono un’organizzazione delle idee efficace e razionale. Stiamo parlando delle mappe mentali, rappresentazioni grafiche del pensiero in grado di stimolare memoria e apprendimento. Il mindmapping aiuta la mente ad assimilare concetti piuttosto complessi in maniera creativa, divertente, e personalizzata.

Per disegnare queste rappresentazioni grafiche esistono moltissimi software in circolazione. Alcune sono soluzioni a pagamento, mentre altre sono disponibili gratuitamente. Nel primo caso molto spesso la spesa è impegnativa da affrontare, mentre nel secondo le funzionalità sono di frequente ridotte. In questo scenario però, si inserisce MindMaster, uno strumento potente, completo, efficace, e gratuito.

Come creare una mappa mentale

Abbiamo detto che una mappa mentale permette la rappresentazione grafica di un’idea complessa, e che in questo modo si permette alla mente di assimilare più agevolmente informazioni e concetti. Le finalità per cui si rende necessaria una mappa mentale possono essere personali, ma anche di studio o di lavoro. Ed è proprio in quest’ultimo ambito che le mappe mentali rivelano tutta la loro potenza.

Nei contesti aziendali infatti, sono sempre più numerosi i manager che ricorrono a questo efficace strumento per fare brainstorming con i collaboratori. In questo modo è possibile individuare e sviluppare nuove idee, e in molte situazioni anche trovare soluzioni a problemi di natura complessa. Ma non finisce qui, perché le mappe mentali sono spesso utilizzate anche per preparare discorsi ufficiali in pubblico.

A prescindere dalla finalità per cui si intende realizzare una mappa mentale però, qualsiasi tipologia ha degli elementi in comune con tutte le altre. I principali sono sicuramente le parole chiave, le immagini, i colori, i rami curvi, e i collegamenti. Attraverso l’utilizzo e la combinazione di questi elementi è possibile disegnare tali rappresentazioni grafiche nella maniera più efficace e personalizzata possibile.

Come fare una mappa mentale con MindMaster

Disponibili in rete possiamo trovare una moltitudine di software che consentono la creazione di mappe mentali, alcuni più efficaci (soprattutto quelli a pagamento), altri più scarni di funzionalità. Nel secondo caso si tratta di soluzioni gratuite, che però risultano spesso molto limitanti. La risposta a questa problematica esiste, e proviene da MindMaster, programma disponibile anche in una versione di valutazione priva di costi.

Il programma si contraddistingue rispetto alla massa per una serie di caratteristiche, tra cui l’ampio assortimento di temi (33 modelli differenti), le oltre 700 clipart che consentono un alto grado di personalizzazione delle mappe mentali. Ciò che rende MindMaster uno strumento potente e versatile però, è che si tratta di un software multipiattaforma. Questo significa che può funzionare con smartphone, pc, e tablet, e con diversi sistemi operativi.

Ciò permette ai membri di un team di studio o di lavoro di accedere agevolmente al progetto a prescindere dal terminale utilizzato. In altre parole, MindMaster permette una collaborazione in real time tra più persone. Un ultimo valore aggiunto è rappresentato dalla compatibilità con differenti tipologie di file, tra cui Word, Jpeg, PDF, Visio, e molti altri ancora. Ad ogni modo, una volta proceduto con il download della versione freeware, gratuita per uso personale, si dovrà iniziare avviando il programma.

Per creare una mappa mentale è possibile procedere in più modi. Il primo, quello più rapido ed efficace, è una tecnica che permette il disegno intelligente. Si tratta di una funzionalità che consente di creare la mappa in maniera automatica, e che permette in un secondo momento di intervenire personalizzando il lavoro attraverso i moltissimi elementi disponibili. Una volta scelto il layout quindi, gli algortimi del software lavoreranno per rendere più agevole il compito all’utente, fornendo una serie di esempi da cui prendere spunto. Questo rende davvero minimi i tempi di apprendimento del programma stesso.