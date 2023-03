Come funzionano gli algoritmi delle app di incontri online e qual è il segreto del successo nell’infinito gioco degli appuntamenti

Quando una persona si registra su un’app di appuntamenti, si aspetta di incontrare il proprio amore nel più breve tempo possibile, eliminare l’app e costruire una relazione romantica nella realtà. È solo che non funziona così per tutti. Inoltre, trovare rapidamente l’anima gemella è più un’eccezione alla regola che una certezza.

Ma perché sta succedendo questo?

Perché le app di appuntamenti richiedono molto tempo, ma non danno risultati? Perché più a lungo usi queste app, peggiori diventano i consigli? Come funzionano i loro algoritmi? Ma soprattutto, funzionano? Questo è esattamente ciò di cui ci occuperemo oggi!

Algoritmi dei servizi di incontri più conosciuti

Prima di tutto, vogliamo ricordare un pensiero importante:

I proprietari di servizi di incontri non vogliono che si trovi l’amore in poco tempo. È importante per loro che il sito o l’applicazione venga utilizzato il più a lungo possibile pagando per funzionalità premium!

La ragione è semplice: perché il servizio funzioni, si sviluppi e migliori, serve denaro, e perché porti denaro, è necessaria la presenza di utenti con account premium. Alcune piattaforme guadagnano su una parte delle loro entrate pubblicitarie, ma non è abbastanza. Pertanto, ogni servizio di appuntamenti cercherà di trattenere gli utenti più a lungo e in ogni modo possibile.

Ora vediamo come funzionano gli algoritmi nelle app di appuntamenti famose.

Tinder

Tinder è da anni una delle app di appuntamenti più popolari al mondo. È vero, recentemente la sua reputazione non è stata delle migliori e molti la definiscono, infatti, “un’app di incontri di una sola notte”. Tuttavia, Tinder ha ancora molti utenti attivi.

L’algoritmo di Tinder si basa su Elo, un sistema di valutazione dei membri. A ogni utente viene assegnata una valutazione Elo, che influenzerà le corrispondenze (match) che questa persona riceverà. Ovviamente è impossibile vedere la tua valutazione. Insieme a Elo, la scelta di un potenziale partner è influenzata dalla geolocalizzazione, da un elenco di interessi, oltre che dalle foto. Inoltre, nella foto non è solo l’aspetto ad essere importante. Vengono presi in considerazione la qualità dell’immagine, l’ambiente circostante, la presenza del ritocco dei ritratti e altri parametri.

In più, Tinder da sempre ottimi consigli ai nuovi utenti. Ad esempio, i nuovi arrivati ​​​​nell’app spesso ottengono match dalla sezione Super Hot, mentre invece, gli utenti di lunga data si accontentano di raccomandazioni alquanto controverse. Questo non avviene a caso. Il compito di Tinder è motivare i nuovi iscritti a utilizzare l’applicazione più attivamente sviluppando un’abitudine costante, e questo, come dimostrato, funziona.

Badoo e Mamba

Questi servizi di incontri sono più semplici di Tinder. Non ci sono algoritmi complicati e valutazione Elo qui. Badoo, Mamba e molti dei loro servizi analoghi sono più simili ai social network in cui puoi lasciare “Mi piace”, chattare, collegare account di altri social network per una comunicazione più efficace.

Gli algoritmi di selezione dei potenziali partner sono abbastanza semplici, persino primitivi. Tengono conto di sesso, età, geolocalizzazione, interessi e scopo della conoscenza. Se c’è una corrispondenza (match), puoi chattare con la persona giusta. In caso contrario, il sistema semplicemente non vi metterà in contatto. A volte funziona davvero. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la ricerca del partner adatto richiede molto tempo.

OkCupid

OkCupid e alcune delle sue alternative adottano un approccio diverso e più sofisticato. Qui, le persone vengono selezionate non sulla base dei dati dell’account, delle foto o della valutazione Elo, ma sulla base di un test della personalità e l’accuratezza dell’algoritmo dipende direttamente da quanto onestamente fornisci le risposte alle domande. Inoltre, il numero delle risposte è di grande importanza. Puoi rispondere solo a una dozzina di domande di base non ottenendo però, suggerimenti precisi. Oppure puoi dare risposte a diverse centinaia di domande e, in questo caso, l’algoritmo funzionerà in modo più accurato. Tuttavia, non dovresti aspettarti di centrare perfettamente “il bersaglio”.

Come aumentare le tue possibilità di successo: consigli dai maestri degli appuntamenti online

Se fai davvero sul serio, registrarsi su un’app di appuntamenti e aspettare è assolutamente l’approccio sbagliato. Abbiamo raccolto per te alcuni suggerimenti dai maestri di appuntamenti che ti aiuteranno a raggiungere il successo più velocemente e a non trasformare l’utilizzo dei servizi di incontri in una routine senza fine.

Presta particolare attenzione alle tue foto

Abbiamo già menzionato in precedenza come le tue foto di Tinder influiscano direttamente sulle tue classifiche Elo, ma devi pensare non solo agli algoritmi, ma anche agli altri utenti. La migliore opzione fotografica per un servizio di appuntamenti è un ritratto a mezzo busto o una foto a figura intera in cui sei solo, non ci sono distrazioni nelle vicinanze. Le foto devono essere chiare e di buona qualità.

Inoltre è consigliato utilizzare solo immagini recenti, non “più vecchie” di sei mesi. Il fatto è che il tuo aspetto cambia costantemente. Tu stesso non lo noti, ma per un estraneo, anche i piccoli cambiamenti possono essere molto evidenti. Pertanto, cerca di aggiornare costantemente le tue foto su siti e app di incontri.

Non limitarti a inviare messaggi di testo, trasferisci la comunicazione in chat video

I messaggi lunghi sono una trappola. Più a lungo comunichi solo in chat di testo, minori sono le tue possibilità di incontrarti dal vivo con la persona interessata. Prima o poi, finirai semplicemente gli argomenti di comunicazione e i dialoghi si trasformeranno in uno scambio di frasi standard fino a quando la comunicazione si interromperà completamente.

Prova a trasferire velocemente la tua comunicazione in video chat per raggiungere un nuovo livello di comunicazione, conoscere meglio l’interlocutore e preparare un buon terreno per il primo incontro dal vivo.

A volte è ancora meglio usare la chat video online invece delle classiche app di appuntamenti per incontrarsi. Qui comunichi immediatamente tramite video, aggirando la fase prolungata degli sms. Ottimo risparmio di tempo! Ti consigliamo di prendere in considerazione le video chat coomeet.com/it, Chathub, Bazoocam e Camsurf. Si sono dimostrate valide, hanno un pubblico ampio e attivo e la comunicazione qui è facile e rilassata. Ti piacerà!

Sii onesto, non creare una versione inesistente di te

Nel tentativo di apparire migliori di come sono in realtà, molte persone creano una persona completamente immaginaria. Tuttavia, se da un lato mandando messaggi di testo non è difficile mostrarsi per quelli che non si è, dall’altro, quando vai in videochat e ancor di più quando ci si incontra nella realtà, tutta la bellissima leggenda crolla.

Bisogna essere onesti! Se piaci a una persona, è pronta ad accettarti così come sei, ma se ti nascondi dietro un’immagine inesistente, alla fine il tuo vero “io” causerà solo delusione e tu, dovrai ricominciare la ricerca.

Non aver paura di dire “No”

Se vedi che la comunicazione “non va” e la persona semplicemente non fa per te, non devi sprecare il tuo tempo e il suo. Cerca di spiegare nel modo più delicato possibile che non può funzionare e che ognuno deve andare per la propria strada. Prima lo farai, più facile sarà per entrambi. Quindi non ritardare.

Per coloro che utilizzano la chat video online, è un po’ più semplice. Un clic, ed ecco il prossimo interlocutore davanti a loro. Tuttavia, interrompere il dialogo in questo modo non è molto delicato. Tienilo a mente.

Consultare uno specialista se necessario

Ci sono situazioni in cui nessuna raccomandazione da Internet funziona. Se ritieni che la tanto attesa conoscenza sia ancora lontana e semplicemente non sai come risolvere la situazione, prova a utilizzare i servizi di specialisti di appuntamenti. Questo può essere molto utile, perché l’esperto lavorerà con te individualmente, analizzerà tutti i tuoi errori e fornirà consigli personalizzati.

Questo è del tutto normale e non c’è nulla di cui vergognarsi per ottenere aiuto. Al contrario, un tale aiuto può aprirti opportunità completamente nuove, che prima potevi solo sognare.

Riassumiamo

Negli appuntamenti online, così come quelli dal vivo, il successo dipende esclusivamente dalla tua iniziativa e dalla volontà di agire. Non importa se stai utilizzando una classica app di appuntamenti o una chat video online, è importante prendere l’iniziativa, fare nuove conoscenze e tenersi in contatto con coloro a cui piaci.

Per quanto riguarda gli algoritmi dei servizi di incontri online più popolari, possono davvero dare risultati positivi. Tuttavia, non consigliamo di affidarsi esclusivamente ad essi. A volte è meglio abbandonare qualsiasi algoritmo e fidarsi del caso, utilizzando una normale chat video casuale, e, combinando diversi formati, aumenterai notevolmente le tue possibilità di successo.