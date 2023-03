Samsung lancia gli smartphone 5G Galaxy A54 e A34

Samsung ha presentato Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G, due smartphone votati alla fotografia e all’immagine.

Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G sfruttando infatti l’AI di Samsung e la funzionalità Nightography. I nuovi smartphone registrano video di ottima qualità, eliminando le oscillazioni e le sfocature grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e alla stabilizzazione digitale dell’immagine video (VDIS).

Grazie agli strumenti di modifica migliorati, gli utenti possono anche rimuovere ombre e riflessi indesiderati per la prima volta nella serie Galaxy A.

Galaxy A54 è dotato di uno schermo SuperAmoled da 6,4 pollici Full HD, con refresh rate di 120 Hz ed è mosso dal processore Exynos 1380. Tre e fotocamere presenti nella parte posteriore della scocca: la principale da 50 Megapixel f/1.8, una ultragrandangoalre da 12 Megapixel f/2.2 e una macro da 5 Megapixel. La selfie cam frontale è rappresentata invece da un sensore da 32 Megapixel f/2.2. Previsti 8 GB di Ram e 128/256 GB di archiviazione che possono essere estesi fino a 1 TB con schede microSD.

La batteria è da 5.000 mAh. Galaxy A54 gira su Android 13 con interfaccia Samsung UI One 5.1.

Galaxy A34, invece, offre un display SuperAmoled da 6,6 pollici, sempre con refresh da 120 Hz, è mosso dal processore Processore Octa Core MediaTek MT6877V e dispone di una tripla fotocamera così configurata: un sensore principale da 48 Megapixel f/1.8, una ultragrandangoalre da 8 Megapixel f/2.2 e una macro da 5 Megapixel f/2.4. Sul fronte una fotocamera da 13 Megapixel f/2.2.

Anche in questo caso lo smartphone di Samsung offre Android 13 out-of-the-box e l’interfaccia One UI 5.1. Memoria Ram da 6/8 GB e spazio di archiviazione da 128/256, estendibili fino a 1 TB con schede microSD.

Prezzi, colori e disponibilità

Galaxy A54 5G sarà disponibile in quattro colorazioni: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet e Awesome White. Galaxy A34 5G sarà disponibile in quattro colorazioni: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet e Awesome Silver.

Sia Galaxy A54 5G che Galaxy A34 5G saranno disponibili in Italia dalla seconda metà di marzo a partire da 499,90 euro per A54 5G, e a partire da 399,90 euro per A34 5G.