Come giocare a scopa sul cellulare?

Ormai molte delle attività che compiamo durante la giornata sono eseguibili online e siamo dunque abituati a compierle comodamente dal nostro cellulare con pochi semplici click, dalle operazioni bancarie ai contatti con la Pubblica Amministrazione, dall’acquisto di articoli di ogni tipo fino alla comunicazione con i propri amici.

Anche giochi tradizionali come la scopa sono ormai “sbarcati” online

È suggestivo notare, tuttavia, come oggi siano “sbarcati” online anche dei giochi fortemente tradizionali, si pensi a giochi di carte quali la celebre scopa, vero e proprio “must” soprattutto per gli italiani non più giovanissimi.

Sicuramente giocare a scopa continua ad essere un hobby molto praticato in modalità classica, anche perché rappresenta una vera e propria occasione conviviale, ma sempre più persone si dilettano a giocare direttamente sul proprio cellulare.

Come si può fare, dunque, a giocare a scopa sul proprio smartphone?

Le applicazioni che consentono di giocare a scopa

Come si può ben immaginare, nel “mare magnum” delle applicazioni Android e iOS non mancano delle App che consentono di divertirsi a questo gioco di carte senza tempo, di conseguenza non bisogna fare altro che scaricarle per potersi dedicare alla scopa sia per passare il tempo che per affinare le proprie abilità.

Gli esempi sono numerosi: digitalmoka.com è un portale molto noto per quel che riguarda i giochi di carte il quale riserva un’attenzione molto particolare alla scopa, ben consapevole del fatto che è da sempre uno dei giochi più gettonati, anche per via della sua semplicità.

Basta un semplice click, dunque, per avere sul proprio cellulare una App per giocare a scopa sempre a disposizione, ma quali sono le diverse modalità di utilizzo?

Ebbene, applicazioni come queste offrono prerogative che probabilmente non tutti immaginano.

Quali funzioni offrono queste App?

La modalità di gioco più classica è quella che prevede la possibilità di sfidare degli amici, o anche degli utenti sconosciuti, in delle avvincenti partite online, del tutto analoghe alla classica partita che viene disputata faccia a faccia, ma non solo.

Un’opzione molto interessante è quella che prevede che il giocatore si misuri direttamente contro il computer, dunque contro un apposito simulatore; questa formula prevede la possibilità di opzionare diversi livelli di difficoltà e può dunque essere una scelta ottimale per chi vuole allenarsi ed incrementare la propria abilità al gioco, magari per farsi trovare più pronto nelle sfide compiute dal vivo con amici e parenti.

Le migliori applicazioni, inoltre, prevedono molteplici opportunità di personalizzazione, in modo che l’esperienza di gioco si riveli quanto più accattivante e piacevole possibile.

Quest’opzione è molto utile per “sentirsi a casa” anche nel gioco online: le tradizionali carte utilizzate per la scopa, infatti, possono prevedere delle differenze grafiche correlate a tradizioni locali.

Se le carte napoletane sono una vera icona in tutta Italia, infatti, vi sono anche delle varianti correlate a determinati territori, si pensi ad esempio alle carte piacentine, oppure a quelle trevigiane.

Delle opportunità di personalizzazione, infine, possono riguardare anche le caratteristiche di gioco: in Italia infatti la scopa è spesso “declinata” in specifiche varianti, si pensi ad esempio al Rebello o alla Napola, e anche queste sono incluse tra le diverse varianti a disposizione.