Come i gadget hanno trasformato l’industria degli appuntamenti

Se pensiamo ad un appuntamento tra due ragazzi moderni, ci rendiamo di quanto profondamente siano cambiati i tempi nel momento in cui li confrontiamo con lo stesso appuntamento, ma ai tempi dei loro nonni. È cambiato tutto! Terminologia utilizzata, vestiti, ruoli nella coppia, e persino quel che hanno in tasca è totalmente differente rispetto a ciò che avrebbero avuto i loro nonni in una medesima situazione.

In questo articolo daremo un’occhiata da vicino, a tre delle differenze più incredibili che la tecnologia moderna applicata alla vita romantica, abbia saputo generare.

App e servizi mobili

Fino a 20 anni fa tecnicamente impossibili! Le app per incontri sono entrate nella vita quotidiana con l’irruenza di un fiume in piena che rompa gli argini. Ormai i nostri ragazzi sono talmente digitalizzati, da essere riusciti in un’impresa che per le generazioni precedenti sarebbe stata completamente dissacrante. Stanno cioè insegnando e spingendo nel loro mondo, anche la generazione precedente. Generazione che in questo modo è passata da essere padre ed insegnante, ad essere nuovamente apprendista in tutto.

In qualche modo la tecnologia e la sua così rapida evoluzione, non smettono di ricordarci l’affermazione più celebre del buon vecchio Socrate:

“solo so di non sapere”

Le App nel settore degli incontri concedono vantaggi troppo marcati ed evidenti per poter essere ignorati, e chiunque sia sufficientemente interessato a trovare un partner scopre in esse uno strumento al quale non sarà più disposto a rinunciare.

Intelligenza artificiale per abbinamenti perfetti

La diretta conseguenza di un simile cambio culturale è che adesso, siamo in grado di affidare parzialmente ad un software la scelta di un partner compatibile. Per quanto la cosa possa in primis apparire come per niente romantica, la realtà indica una situazione ben differente. Tali programmi ed i loro algoritmi vengono creati oltre che continuamente aggiornati, da psicologi rinomati che hanno dedicato la loro intera carriera allo studio delle compatibilità tra persone nelle coppie. I risultati sono tutti condensati nei numeri di ricerche e rilevamenti più recenti!

Secondo il rilevamento compiuto da un gruppo di psicologi della più che famosa Università di Harvard, pubblicato poi online dalla rivista scientifica Pnas, i matrimoni nati da primi contatti online sarebbero non solo sensibilmente più duraturi di quelli nati secondo con incontri “tradizionali”, ma stando alle risposte delle stesse coppie oggetto dello studio, godrebbero di livelli di soddisfazione leggermente più elevati.

Giocattoli intelligenti per il sesso

Inutile prendersi in giro, di giocattoli sessuali ne avevano anche i nostri nonni, i nostri bisnonni, ed anzi… ogni epoca ha avuto i suoi! Basti pensare agli Olisbos, antichi dildo venduti dai mercanti greci nel 500 a.C.

A 6.000 anni fa risale invece un antico fallo costruito in pregiatissima giada, conservato attualmente nel museo dell’antica cultura sessuale cinese a Shanghai.

Ma anche con tutto l’impegno possibile non crediamo che i nostri antenati avrebbero mai potuto concepire i moderni giocattoli di cui disponiamo. Mutandine vibranti telecomandate a distanza, dildi dalle forme iperrealistiche riscaldati, con velocità autoregolanti e chi più ne ha più ne metta! È innegabile che la tecnologia sia riuscita a trasformare questi gadget da semplici oggetti d’aiuto in qualcosa di molto più efficace, in grado di stimolare ed esaltare la vita sessuale degli esseri umani.

I siti moderni possono soddisfare le esigenze di ogni persona. Se rappresenti la comunità LGBT e cerchi un partner gay, le guide e i consigli di recensione siti di incontri gay ti aiuteranno a trovare il servizio più adatto a te.

Il più importante vantaggio derivante infatti dell’aver trasposto parte della nostra vita romantica su internet, è avvertito proprio da chiunque faccia parte di una minoranza. Che si tratti di LGBT, amanti di persone mature, BDSM o semplicemente di qualcuno che fatichi a trovare il compagno davvero adatto in mezzo a tante persone tutte così convenzionali, l’approccio ad un sito di incontri per aiutarsi nella ricerca di un partner compatibile, segna un prima ed un dopo nella vita di chiunque.

Non si tratta semplicemente di un aumento nel numero di contatti, il fatto è che online possiamo trovare comunità specifiche pressoché per ogni genere di attitudine, feticcio o preferenza sessuale. La rivoluzione che comporta una scoperta dei siti di incontri, nella vita di qualunque persona affetta da difficoltà a trovare un partner compatibile, è paragonabile alla differenza che c’è tra i nostri caseifici moderni e quelli del secolo scorso. Non c’è paragone!

Grazie per averci letto fino a questo punto, con questo articolo volevamo scattare una rapida istantanea alla realtà dei rapporti moderni. Non ci sono giudizi e non ci sono Pre-giudizi; la sfera sessuale di ciascuno di noi è troppo importante e la vita troppo breve per preoccuparci di cosa pensino gli altri, l’importante è essere felici e pienamente soddisfatti il resto sono solo parole.

Buona vita a tutti.