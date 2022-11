Come Internet sta influenzando le nostra vita

Dall’avvento della Rivoluzione Digitale sono numerosi gli aspetti della vita che sono cambiati, specialmente per quanto concerne le fasce d’età più giovani. Utilizzando Internet è oggi possibile svolgere accedere a diversi servizi, dall’acquisto di prodotti al pagamento delle bollette, dalle operazioni bancarie al lavoro. Naturalmente, è stato coinvolto anche il settore dell’intrattenimento: sempre più presenti sito scommesse e i network per giocare online, oltre che le applicazioni per riprodurre contenuti multimediali in streaming.

Il gaming online

Giocare con i videogiochi è un hobby che non passa mai di moda e che conquista le nuove generazioni così come le vecchie. Che si tratti di giocare con le console, con gli smartphone o con i computer, il livello tecnologico migliora costantemente. Se un tempo, per sfidare un amico bisognava trovarsi nella stessa stanza, grazie a Internet tutto ciò non è più necessario, poiché è sufficiente connettersi alla rete e trovare avversari da sfidare in tutto il mondo. Altro fenomeno che sta riscuotendo grande successo online è lo streaming dei videogiochi, sistema con cui dei gamer mostrano in diretta le proprie partite agli utenti interessati, con la possibilità di interagire e di scoprire i trucchi per superare i livelli del gioco.

L’intrattenimento domestico

Guardare gli eventi sportivi, i film e le serie TV è un’attività che viene svolta quasi esclusivamente online per il pubblico giovanile. Le connessioni a banda larga hanno permesso ai network televisivi di trasmettere i programmi in streaming, anche in 4K, consentendo agli utenti di accedervi in qualunque luogo e con una lunga serie di dispositivi, dai televisori alle console, dagli smartphone ai computer. Inoltre, è molto apprezzata l’opportunità di poter riprodurre i contenuti nel momento desiderato, senza preoccuparsi di registrare o di dover tornare a casa in tempo. Discorso analogo per le radio: molte emittenti offrono agli ascoltatori dei podcast, i quali possono essere riprodotti in un momento successivo alla messa in onda.

Lo shopping

Acquistare vestiti, dispositivi elettronici e materiale per l’ufficio è un gioco da ragazzi grazie a Internet. Per ogni articolo sono disponibili centinaia di negozi di e-commerce specializzati, i quali offrono la possibilità di compiere acquisti risparmiando tempo e denaro, disponendo di un’infinita scelta. Negli ultimi anni è aumentato l’utilizzo dei corrieri per la consegna del cibo: fare la spesa, ordinare una pizza o richiedere un servizio di catering sono operazioni che si svolgono con pochi clic tramite il telefono o il PC.

Il gioco online

Il miglioramento tecnologico ha influenzato anche il campo delle scommesse e dei giochi da casinò. Le piattaforme hanno raggiunto un eccellente grado di sicurezza e sono utilizzabili in mobilità come da casa, evitando al giocatore di doversi recare presso un punto fisico. Inoltre, la varietà di giochi come slot machine e roulette è davvero ampia, accontentando qualunque esigenza. È fondamentale rivolgersi a operatori certificati dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (ADM), come il casinò di Betfair: i siti certificati da ADM sono sicuri e salvaguardano i dati sensibili degli iscritti.