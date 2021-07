Come l’ascesa degli smartphone ha influito sulle nostre vite

La tecnologia moderna è una cosa meravigliosa che sembra prendere il sopravvento su tanti differenti aspetti della vita quotidiana. Con l’enorme numero di persone che usano i loro telefoni cellulari su base giornaliera, si rende evidente come al giorno d’oggi le persone ne siano dipendenti. Ecco uno sguardo a come “l’umile” telefono ha influenzato per sempre la vita moderna.

Tutti hanno un telefono al giorno d’oggi

Ad aprile 2019, più di 79,48 milioni di persone possedevano un contratto telefonico, numero che abbastanza sorprendentemente supera di quasi 20 milioni la cifra degli abitanti che vivono effettivamente nel paese. Questo è sconcertante di per sé, ma rende anche possibile il fatto che la gente possa avere contratti telefonici multipli, per non parlare poi delle molte imprese che hanno i loro contratti telefonici. Con così tante persone che possiedono un proprio numero telefonico, è chiaro che i telefoni hanno un ruolo importante nella vita.

L’ascesa delle app

Parte di questo uso esteso e costante deriva dall’abbondanza di applicazioni che si è in grado di scaricare sul proprio telefono. Con app che vanno da banche, gaming, allo shopping, e anche app che tracciano i progressi di un bambino a scuola, c’è un’app per ogni cosa. Con così tante persone che al giorno d’oggi hanno accesso a queste applicazioni, è chiaro che l’uso dei telefoni e della tecnologia in mobilità stia diventando sempre più popolare. Non c’è da stupirsi che sia andata in questo modo, perché essere in grado di accedere a gran parte della tua vita con la semplice pressione di un pulsante è di fondamentale importanza, oltre a essere molto vantaggioso.

Un’altra ragione per cui le applicazioni sono diventate così popolari tra coloro che usano i cellulari è che la loro grande abbondanza e varietà permette alle persone di personalizzare l’esperienza che ottengono dai loro telefoni. Ci sono app per creare musica e video per le personalità artistiche, app per notizie sportive e punteggi in diretta per chi ama lo sport, monitor per la salute, fitness tracker per chi è più attivo, e vari giochi come casinò online vogliadivincere.it .

Passiamo secoli sui telefoni

Sarebbe stato impensabile anni fa, ma grazie agli smartphone, la vita di tutti è diventata più facile. La persona media trascorre circa 3 ore e quindici minuti al telefono ogni giorno. Che sia per mandare messaggi, e-mail o anche solo per un po’ di gioco, è comunque una grossa fetta della giornata. Ci sono tante ore in un giorno, e circa un sesto della giornata lo si passa a guardare ripetutamente un piccolo schermo. Ciò è abbastanza spaventoso se ci si pensa, ma dato che le persone fanno così tanto uso dei loro telefoni, è logico che le aziende comincino a sfruttare questo dato. In effetti, la quantità di tempo che passiamo sui nostri telefoni è stata artificialmente estesa dalla lenta crescita delle pubblicità e degli spot. Ora i video hanno pubblicità prima di essere riprodotti, e sui nostri feed di notizie dei social media appaiono post sponsorizzati. Dover aspettare che queste pubblicità terminino prima di arrivare al contenuto che vogliamo visualizzare ha in qualche modo reso l’uso del nostro cellulare un po’ meno conveniente; tuttavia, è chiaro che esse non sono destinate a sparire presto.

I nostri telefoni cellulari sono senza dubbio il prodotto tecnologico più importante che possiamo possedere e che ha cambiato per sempre il nostro modo di vivere. È sempre una buona idea riflettere sull’impatto di questo dispositivo e pensare a come può alterare ulteriormente il nostro modo di vivere la vita.