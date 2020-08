Come rendere lo smartphone più veloce durante l’utilizzo di giochi

Oggigiorno, la tecnologia si evolve a un ritmo veramente elevato. Per questo motivo, anche uno smartphone da oltre mille euro, acquistato un paio di anni fa, potrebbe risultare obsoleto se paragonato ai nuovi modelli disponibili. Ben presto, quindi, potresti avere l’esigenza di scoprire come rendere lo smartphone più veloce in termini di prestazioni.

Nello specifico, le problematiche di prestazione si ripercuotono su l’utilizzo generale del telefono, tuttavia sono particolarmente evidenti quando usi videogiochi che richiedono un enorme dispendio di energia e di risorse di elaborazione grafica. Il risultato è che il telefono non riesce a caricare il gioco correttamente, limitandoti o impedendoti del tutto di divertirti con lo stesso.

A prescindere che disponga di unmodello Android o iOS, esistono dei trucchi che ti permettono di rendere lo smartphone più veloce. A seconda delle diverse tipologie di giochi che vuoi utilizzare come da casinò, sparatutto o arcade, puoi configurare delle opzioni sul telefono per sfruttarlo al massimo.

Come rendere uno smartphone più veloce per giochi da casinò

Questa tipologia di giochi conta un numero elevatissimo di utilizzatori, per questo motivo potresti voler sapere come poter configurare il telefono per giocare al meglio. In generale è possibile suddividere i giochi da casinò in due categorie principali.

Slot machine. Si tratta delle tipiche macchinette diffuse da oltre un secolo. Se sei interessato all’argomento, scopri di più sui tipi di slot machine. In formato digitale questi giochi sono accessibili direttamente da browser, ma è possibile trovare anche alcune versioni installabili dagli store ufficiali.

Questa tipologia di giochi utilizza principalmente le risorse grafiche del telefono. In questo senso, il consiglio è quello di disattivare risparmio energetico, night shift e true tone. Tutte queste opzioni, infatti, influenzano colore e luminosità dello schermo, non permettendo di accedere all’esperienza reale di gioco.

Tavoli di carte multiplayer. Si tratta dei tavoli da gioco tipici dei casinò fisici, ma in formato virtuale accessibile direttamente da più giocatori online. Anche in questo caso sono presenti sia versioni browser che applicazioni native.



Questa tipologia di giochi necessita di una connessione il più stabile possibile. Il consiglio è quello di utilizzare la connessione Wi-Fi con funzione di assistenza tramite dati cellulare, che permette di usare in combinazione Wi-Fi e dati cellulare per prevenire cadute di segnale.

Nel caso in cui questa funzione non fosse disponibile, ti consigliamo comunque di accedere a questi giochi solo se hai a disposizione sia Wi-Fi sia rete dati cellulare. In questo modo puoi passare da una connessione all’altra velocemente se si verificano problemi evitando di perdere la mano o giocata in corso.

Come rendere uno smartphone più veloce per giochi sparatutto

I giochi sparatutto per telefono sono un’altra tipologia ampiamente utilizzata. Questi riprendono un formato che ha conquistato numerose generazioni su console e lo ottimizzano per schermi più piccoli e controlli touch. In questo senso, puoi trovare titoli che hanno fatto la storia come Call of Duty. Ecco le due categorie più diffuse:

Sparatutto offline. Essenzialmente, si tratta di giochi single player dove non è richiesta connessione dati per giocare. Il giocatore dovrà completare livelli, missioni o campagne, il tutto senza poter interagire con altri giocatori in rete.

Questi giochi hanno bisogno di tanto spazio di archiviazione dato che devono essere completamente installati sul telefono. Per giocare al meglio, ti consigliamo di assicurarti di avere spazio sufficiente sul telefono, in modo da permettere il salvataggio dei progressi senza problemi. Più spazio hai a disposizione più è veloce il salvataggio, oltre che l’installazione iniziale del gioco.

Battle royale online. Questi giochi portano il concetto di sparatutto online permettendo ai giocatori di sfidarsi sulla rete. Alcuni titoli come Fortnite e PUBG stanno letteralmente scrivendo la storia dei videogiochi, attirano milioni di giocatori ogni giorno.

Per giocare a questi giochi le cose si complicano. Per un’esperienza ottimale, hai bisogno infatti di potenza grafica, connessione stabile e spazio di archiviazione, ottimizzabili con i consigli presentati in precedenza.

Nonostante ciò, dovrai tenere d’occhio anche la batteria. Dato che questi giochi utilizzano veramente tanta potenza del telefono, è consigliabile avere una presa nelle vicinanze ed eliminare qualsiasi altro processo in background che potrebbe interferire con le prestazioni.

Ulteriori consigli per massimizzare l’esperienza di gioco da smartphone

Ecco altri consigli generali su come rendere lo smartphone più veloce a prescindere dal tipo di gioco scelto:

Evita luci dirette esterne. La visibilità mentre si gioca è tutto. Evitare di giocare in luoghi con fonti di luce esterne dirette, come i raggi del sole, che potrebbero provocare riflessi sullo schermo, ti permette di sfruttare al massimo la grafica del telefono.

Rimuovi la custodia. La custodia del telefono ha un ruolo fondamentale per proteggerlo da cadute e urti. Nonostante ciò, questa determina un surriscaldamento maggiore del device. Ti consigliamo di rimuovere la custodia durante l’uso di giochi.

Ricapitolando, questi pochi consigli per rendere lo smartphone più veloce sono sufficienti per massimizzare l’esperienza di gioco.